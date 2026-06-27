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Denunciats dos guies per portar un grup a fer ràpel a un sector restringit de la Garrotxa per nidificació de l’aufrany

L’escalada està prohibida temporalment en aquesta zona per a la protecció d’espècies amenaçades

Un exemplar d'Aufrany.

Un exemplar d'Aufrany. / Generalitat

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ACN

ACN

Els Agents Rurals han denunciat dos guies d’activitats esportives per haver portat un grup de 19 persones a fer un ràpel en un sector de l’Alta Garrotxa on l’activitat de l’escada està temporalment prohibida per la presència d’espècies amenaçades. Segons ha informat el cos en un comunicat, la restricció d’accés a aquest sector respon a la necessitat de preservar espècies sensibles com l’aufrany, que nidifiquen en aquesta zona. L’actuació s’ha fet en el marc de les tasques de vigilància i protecció de la fauna salvatge protegida durant el període de nidificació. Per evitar l’accés d’escaladors, els Agents Rurals han desmuntat la instal·lació i un tram de passamà col·locats a la zona.

El cos també ha reforçat la comunicació de la restricció amb indicacions de prohibició d’escalada i d’accés.

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Denunciats dos guies per portar un grup a fer ràpel a un sector restringit de la Garrotxa per nidificació de l’aufrany

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