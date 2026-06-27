Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
La víctima ha estat localitzada flotant a l’aigua i ha estat evacuada en helicòpter
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Una dona de 80 anys ha estat traslladada en estat crític aquest dissabte al matí a l’hospital Josep Trueta de Girona després de ser rescatada de l'aigua a la Platja Gran de Palamós.
Segons la informació facilitada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), l’avís s’ha rebut a les 11.38 hores, després que la víctima fos localitzada flotant a l’aigua.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions del SEM: un helicòpter medicalitzat i dues unitats terrestres. La víctima ha estat evacuada en helicòpter fins al Trueta, on, segons fonts del centre hospitalari, es troba ingressada a l’UCI amb pronòstic reservat.
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