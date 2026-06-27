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Un incendi de vehicles a Girona obliga a tallar la circulació de trens de l’R11 fins a Maçanet-Massanes

El foc ha afectat sis vehicles

Un tren de Rodalies aturat a Maçanet-Massanes, en una imatge d'arxiu

Un tren de Rodalies aturat a Maçanet-Massanes, en una imatge d'arxiu / Adif

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ACN

ACN

Un incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, ha obligat a interrompre la circulació de trens de l’R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Els Bombers han rebut l’avís cap a un quart de quatre de la tarda i dus dotacions hi estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat sis vehicles, quatre dels quals han cremat, així com vegetació urbana. La circulació de trens s’ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. Protecció Civil ha activat una prealerta del pla Ferrocat.

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