La primera onada de calor de l’estiu deixa cinc morts atribuïbles a les altes temperatures a Girona
Un registre del Ministeri de Sanitat calcula que les víctimes tenien més de 65 anys, que formen el col·lectiu més vulnerable
La primera onada de calor de l’estiu ja ha tingut impacte en la mortalitat a les comarques gironines. El sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària, conegut com a MoMo, atribueix cinc defuncions a l’excés de temperatura a la província de Girona en aquest inici de l’episodi de calor extrema. La xifra forma part de les estimacions que elabora el Ministeri de Sanitat a partir de les defuncions observades, les esperades segons les sèries històriques i l’efecte de les temperatures màximes i mínimes.
El registre del MoMo situa les cinc defuncions atribuïbles a les altes temperatures dins del període de calor més intens d’aquests dies. El sistema permet consultar les dades per territori, sexe i franja d’edat, tot i que Sanitat recorda que es tracta d’una estimació estadística i no d’un recompte nominal de persones mortes directament per cop de calor. Per això, les xifres poden modificar-se els dies posteriors a mesura que s’actualitzen les notificacions dels registres civils. Aquestes defuncions s'hauren produït entre el 22 i el 25 de juny, amb una mort diària excepte el 25 de juny, que se n'haurien produït dues. Pel que fa a la franja d'edat, les tres víctimes tenien més de 65 anys.
L’episodi d'aquests dies ha deixat valors molt elevats per a un mes de juny i ha obligat a mantenir activats avisos per calor intensa i calor nocturna en diversos punts del país. A Catalunya, el balanç del MoMo també ha situat aquesta primera onada com un episodi amb impacte sanitari rellevant, especialment entre les persones d’edat avançada.
Concretament, entre el 21 i el 24 de juny s'han registrat 42 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 213. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari, mentre que un 48% han estat ateses pel 061 Salut Respon.
El MoMo calcula la mortalitat atribuïble a la temperatura comparant les defuncions observades amb les esperades i incorporant l’efecte de la calor o del fred. En el cas de les altes temperatures, l’impacte no sempre es tradueix en cops de calor diagnosticats, sinó que sovint pot agreujar patologies prèvies, especialment cardiovasculars, respiratòries o renals. Aquest és un dels motius pels quals les autoritats sanitàries insisteixen que la calor és un risc de salut pública que afecta sobretot les persones vulnerables.
Col·lectius de risc
Els col·lectius amb més risc són les persones grans, especialment les majors de 75 anys, els infants petits, les persones amb malalties cròniques, les que viuen soles o en situacions de vulnerabilitat social, les persones amb discapacitat o limitacions de mobilitat i aquelles que treballen o fan activitat física intensa en ambients calorosos. També poden ser més sensibles a la calor les persones que prenen determinats medicaments, com diürètics, tranquil·litzants o antidepressius, perquè poden afectar la termoregulació o la hidratació.
Salut recomana evitar l’exposició al sol durant les hores centrals del dia, beure aigua sovint encara que no es tingui set, buscar espais frescos, abaixar persianes quan hi toca el sol, ventilar en les hores de menys calor i tenir especial cura de les persones grans o malaltes que viuen soles. En aquests casos, es recomana trucar-los o visitar-los amb freqüència i comprovar que s’hidraten i que es mantenen en un ambient fresc.
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