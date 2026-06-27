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Pujol demana en l'homenatge de la JNC "integrar la gent que ve de fora i cohesionar"

L’acte a Planoles reuneix unes 400 persones amb presència de l’antiga CDC i de dirigents de Junts

L'expresident Jordi Pujol en l'acte d'homenatge organitzat per la JNC a Planoles

L'expresident Jordi Pujol en l'acte d'homenatge organitzat per la JNC a Planoles / Berta Artigas Fontàs (ACN)

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Berta Artigas Fontàs / ACN

Berta Artigas Fontàs / ACN

L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat "integrar la gent que ve de fora i de cohesionar" durant l’acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles. La jornada ha aplegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, i a l'antiga Convergència, com l'exconsellera Irene Rigau. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol, des de la seva joventut, fins a l'acció de govern, passant per la fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família, pendent de sentència, del qual l’expresident va ser exclòs a causa del seu deteriorament mental. Pujol no ha intervingut a l’acte, però s’ha llegit un escrit seu.

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