Pujol demana en l'homenatge de la JNC "integrar la gent que ve de fora i cohesionar"
L’acte a Planoles reuneix unes 400 persones amb presència de l’antiga CDC i de dirigents de Junts
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat "integrar la gent que ve de fora i de cohesionar" durant l’acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles. La jornada ha aplegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, i a l'antiga Convergència, com l'exconsellera Irene Rigau. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol, des de la seva joventut, fins a l'acció de govern, passant per la fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família, pendent de sentència, del qual l’expresident va ser exclòs a causa del seu deteriorament mental. Pujol no ha intervingut a l’acte, però s’ha llegit un escrit seu.
- La CUP registra una instància a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador perquè tanqui l'activitat del Fluvià Nàutic
- Un incendi en un escorxador de Riudellots obliga a desallotjar 50 treballadors
- Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin 'segures' a casa al final dels trajectes
- Quatre restaurants on menjar un bon arròs aquest estiu
- Una prova pilot a la Vall de Camprodon descobreix les potencialitats de cultius que no es conreen a la zona
- Banyoles rebrà dues finques d’una herència sense testament per fer-hi vuit habitatges socials
- La reobertura 'frustrada' de la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu encén el sector turístic
- Accident a l’AP-7 a Sant Julià de Ramis amb un cotxe bolcat i més d’un quilòmetre de cua