Albert Sierra i Anna Pagès tornen a disputar-se el deganat del Col·legi de l'Advocacia de Girona
Les persones col·legiades votaran aquest dimarts 30 de juny en unes eleccions per renovar parcialment la Junta de Govern
El Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG) celebrarà aquest dimarts 30 de juny les eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern, uns comicis en què les persones col·legiades hauran d’escollir el nou degà o degana, així com els càrrecs de secretari i diputats primer, tercer i novè.
Les eleccions tornen a enfrontar l’actual degà, Albert Sierra Vicens, i l’advocada Anna Pagès Cadena, que ja van concórrer als comicis anteriors del col·legi celebrats el 2022. D’aquesta manera, tots dos repeteixen com a caps de candidatura en una votació que marcarà la composició de la Junta de Govern de l’ICAG per als pròxims anys.
La votació es podrà fer de deu del matí a les sis de la tarda a la sala d’actes de la seu de l’ICAG a Girona. També s’habilitaran meses electorals, de deu del matí a les dues de la tarda, a les sales de togues de les seus judicials de Blanes, la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Olot, Ripoll i Puigcerdà.
La candidatura encapçalada per l’actual degà, Albert Sierra, es presenta sota el lema «Al col·legi no s’improvisa» i defensa la continuïtat de la tasca desenvolupada per la Junta de Govern durant els darrers quatre anys. A més de Sierra com a candidat a degà, la llista inclou Marta Araus Llompart com a candidata a diputada primera, Anna Valdé Via com a candidata a diputada tercera, David Garrido i Valeri com a candidat a diputat novè i Josep Viella i Massegú com a candidat a secretari.
L’altra candidatura, «Un ICAG per a tothom», està encapçalada per Anna Pagès Cadena, aspirant a degana, i es presenta amb un programa reformista. L’equip el formen Sòcrates Sánchez Moreno com a candidat a secretari, Elena M. Pérez Llovera com a candidata a diputada primera, José Enrique Pérez Palaci com a candidat a diputat tercer i José Sánchez Melero com a candidat a diputat novè.
Els resultats de les eleccions de l’ICAG es donaran a conèixer un cop finalitzi l’escrutini de les paperetes emeses a les diferents meses electorals, segons el Col·legi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya: 'Estic molt bé fent de pastora; si em quedo a casa em poso nerviosa
- Veïns de Sant Gregori denuncien que la música de La Mirona 'no els deixa dormir
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, per la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- «Només m’he enfadat amb els jugadors pels seus assumptes amb els àrbitres»
- Necrològiques del 28 de juny de 2026