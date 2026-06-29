Alliberen sis víctimes d’explotació sexual i detenen 23 persones amb escorcolls a sis municipis de Girona
La investigació dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès acreditar que la trama captava dones vulnerables amb promeses de feina, les endeutava pel viatge i les explotava sexualment en pisos gestionats per l’organització
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual en una investigació que ha acabat amb sis víctimes alliberades i protegides, 23 detinguts -vuit del quals han ingressat a la presó- i escorcolls en diversos municipis catalans, entre els quals sis de les comarques gironines. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
El dispositiu policial, que es va desplegar el 17 de juny, va incloure 16 entrades i escorcolls a Girona, Sant Feliu de Guíxols, Pals, Palafrugell, Begur, Palamós, Dosrius, Manresa, Granollers, Sitges, Castelldefels, Sabadell, Terrassa i Vic. A banda, també es va practicar una detenció a Jaén i dues més a Madrid. En total, els investigadors van detenir 15 dones i 8 homes.
Segons han informat ambdós cossos policials, l’operació ha permès desmantellar dues estructures criminals diferenciades, però connectades entre elles, que haurien actuat de manera coordinada en la captació, el control i l’explotació de les víctimes, així com en la gestió dels immobles on es desenvolupava l’activitat delictiva.
Falses promeses i deutes
La investigació apunta que l’organització captava dones en situació de vulnerabilitat als seus països d’origen mitjançant falses ofertes laborals. Un cop arribaven a l’Estat, se’ls imposaven deutes abusius vinculats al viatge i se les sotmetia a explotació sexual en diferents pisos gestionats per la xarxa.
La trama operava amb una estructura estable i jerarquitzada, amb repartiment de funcions entre els investigats. Els agents han detectat tasques de vigilància, control sobre les víctimes, gestió econòmica, mobilitat entre pisos i publicació d’anuncis sexuals en portals especialitzats.
Durant la investigació també s’han analitzat contractes de lloguer, subministraments, telèfons, vehicles, moviments econòmics, remeses de diners a l’estranger i possibles indicis de blanqueig de capitals.
Cases prostíbul
La xarxa criminal actuava en immobles repartits en diversos punts de Catalunya. Entre els municipis afectats hi ha Girona, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Pals, Begur i Palamós, a més d’altres localitats com Sabadell, Vic, Manresa, Sitges, Granollers, Terrassa i Mataró.
En la fase final de l’operatiu, els agents van fer 16 escorcolls en immobles vinculats a la trama. Segons la policia, 11 eren cases prostíbul on s’exercia la prostitució i la resta eren domicilis relacionats amb l’organització.
El dispositiu va acabar amb la intervenció de més de 200.000 euros en efectiu, substàncies estupefaents, documentació d’interès per a la investigació i tres vehicles d’alta gamma. Els agents també van identificar 53 dones que en aquell moment exercien la prostitució als immobles investigats.
Avís d'un hospital
La investigació es va iniciar a finals d’octubre del 2025, després que professionals sanitaris d’un hospital de Sabadell detectessin indicadors compatibles amb una possible situació de tràfic d’éssers humans en una dona jove.
Els fets es van posar en coneixement del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos de Sabadell, que va fer una primera valoració del cas i va traslladar la informació a la Divisió d’Investigació Criminal. A partir d’aquell primer indici, els Mossos i la Policia Nacional van constituir un equip conjunt d’investigació.
La coordinació entre el centre sanitari, el grup d’atenció a la víctima i els investigadors va ser clau per detectar la primera víctima i activar els mecanismes de protecció. Aquella detecció inicial va permetre identificar posteriorment cinc víctimes més, informen els cossos actuants en un comunicat.
Vuit, a presó
Els 23 detinguts van passar a disposició judicial el 19 de juny davant del Tribunal d’Instància, Secció de Violència de Gènere, Plaça 1 de Manresa, que ha tutelat la investigació. La jutgessa va decretar l’ingrés a presó sense fiança dels vuit principals investigats, cinc dones i tres homes.
El jutjat també va acordar la clausura temporal de cinc de les cases prostíbul on haurien estat explotades les víctimes, amb l’objectiu d’impedir la continuïtat de l’activitat delictiva i preservar els indicis de la causa.
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