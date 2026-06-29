El cap dels Mossos de Trànsit a Girona diu que la tecnologia els obliga a repensar els controls perquè siguin "efectius"
Joan Costa es jubila després de 29 anys en una especialitat de la policia "que ha canviat de manera destacable"
El cap dels Mossos de Trànsit a Girona, Joan Costa, assenyala que la tecnologia els ha obligat a repensar els controls de trànsit per ser "efectius". Costa explica que les aplicacions mòbils que porten incorporats els telèfons o fins i tot els navegadors permeten als conductors "gairebé en temps real" saber on han instal·lat els controls els Mossos i així intentar evitar-los. Això ha fet que la policia aposti per fer-los "dinàmics" i així aquestes aplicacions acaben indicant diverses zones on poden haver-hi els Mossos. Costa, que el proper 2 de juliol es jubila després de 29 anys a Trànsit i 36 als Mossos, reconeix, però que la tecnologia els ha permès "millorar molt més" en temes com la investigació dels accidents de trànsit.
Les aplicacions mòbils i els navegadors han passat a ser un element destacat per a conductors que volen evitar els controls policials. El cap dels Mossos de Trànsit a Girona, Joan Costa, explica que navegadors com el Google Maps o el Waze han fet que les vigilàncies de la policia a les carreteres gironines hagin perdut efectivitat. Quan un conductor passa per un d'aquests controls o veu que els agents l'estan preparant, avisa a través de l'aplicació i el navegador incorpora aquesta informació que la resta d'usuaris rep si tenen l'aplicació oberta.
D'aquesta manera eviten passar per aquest punt, especialment en controls d'alcoholèmia i drogues, però també serveix per advertir de radars que no són fixes i que la policia instal·la de forma aleatòria en vies determinades.
Costa, però, adverteix que cada vegada es troben amb persones que han begut i que passen per carreteres secundàries o fins i tot camins per evitar trobar-se els agents. El cap de Trànsit explica que moltes vegades tenen l'accident en aquestes vies perquè no estan en bon estat.
La situació ha obligat els Mossos a "repensar l'estratègia" a l'hora de fer els controls de trànsit. Costa explica que la solució que han trobat és la de fer controls dinàmics de poca estona en diversos punts de la zona que els interessa. D'aquesta manera el que s'aconsegueix és que hi hagi marcats diversos punts, tot i que només un és on hi ha els agents presents.
"Abans podies estar fent el control quatre hores perquè anava passant la gent i, com que no hi havia les comunicacions, no hi havia problema. Ara, a la que portes deu minuts tothom s'avisa a través d'aquestes aplicacions i tothom evita passar-hi", explica Costa.
Coincidint amb l'estiu, l'inspector assenyala que les carreteres properes a la Costa Brava seran a les quals s'intensificarà la vigilància, a més també de la nit de Sant Joan, que segueix sent una de les principals preocupacions dels Mossos.
La investigació d'accidents
Però si la tecnologia permet la picaresca en alguns aspectes, la realitat és que també col·labora especialment amb els policies en diferents aspectes. Un dels més importants és la investigació d'accidents de trànsit a les carreteres gironines.
Costa explica que actualment, quan han d'anar a un sinistre a la carretera, ara la majoria de cotxes disposen d'una "caixa negra" on connectar-se i que permet saber què ha fet i com ha actuat el vehicle. A tall d'exemple, els Mossos saben si ha girat a la dreta o a l'esquerra, si ha posat l'intermitent i a quina velocitat anava el vehicle.
Això facilita especialment la feina dels agents, perquè es pot relacionar molt millor amb l'escena que es troben. "És bàsic tenir aquesta informació quan hem de fer la reconstrucció de l'accident i la percepció que tenim nosaltres amb les fotos i les empremtes", explica.
El cap de Trànsit a Girona reconeix que potser alguns accidents s'haurien investigat diferent i la resolució hauria canviat si aquesta tecnologia de la qual es disposa actualment, hagués estat disponible fa uns anys.
Jubilació
Joan Costa es jubilarà el 2 de juliol, després de 29 anys a l'especialitat de Trànsit i 36 de mosso d'esquadra. Els darrers set els ha passat com a cap de la unitat a la Regió Policial de Girona. Explica que durant tot el transcurs de la seva carrera "ha canviat molt" i la seguretat ha augmentat de manera "indiscutible" tant als vehicles com a la carretera.
Tot i que "a contracor", Costa penjarà l'uniforme dels Mossos i reconeix que el "més difícil" que ha passat és haver de comunicar una mort de trànsit a la família. "És part de la feina, però mai et pots acostumar a una cosa així", conclou.
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