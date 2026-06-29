Una conductora resulta ferida després de xocar contra un mur a Banyoles
Els Bombers rescaten la dona que ha quedat atrapada a dins del vehicle i el SEM l'evacua ferida de poca gravetat al Trueta
Una dona ha resultat ferida de poca gravetat aquesta matinada de dilluns després de patir una sortida de via amb el cotxe a Banyoles i acabar xocant contra un mur. L'accident de trànsit ha tingut lloc pels volts de dos quarts d’una de la matinada al carrer Mas Verdaguer, a l’altura del número 17.
Arran de l’accident, s’han activat efectius dels Bombers de la Generalitat, la Policia Local i el Sistema d’Emergències Mèdiques. Els Bombers han hagut d’extreure la dona del vehicle, ja que havia quedat atrapada físicament a l’interior. Posteriorment, el SEM l’ha traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona amb ferides de poca gravetat.
La conductora podria haver patit una baixada de pressió abans de perdre el control del vehicle.Tot i l’impacte, la dona no ha perdut el coneixement, indique fonts municipals.
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