Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
LGTBIQLa MironaIncendi antiga fàbrica SimonMarina VilaltaRodatge GironaVeneçuelaMundial futbol
instagramlinkedin

Una conductora resulta ferida després de xocar contra un mur a Banyoles

Els Bombers rescaten la dona que ha quedat atrapada a dins del vehicle i el SEM l'evacua ferida de poca gravetat al Trueta

Ambulàncies del SEM.

Ambulàncies del SEM. / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Banyoles

Una dona ha resultat ferida de poca gravetat aquesta matinada de dilluns després de patir una sortida de via amb el cotxe a Banyoles i acabar xocant contra un mur. L'accident de trànsit ha tingut lloc pels volts de dos quarts d’una de la matinada al carrer Mas Verdaguer, a l’altura del número 17.

Arran de l’accident, s’han activat efectius dels Bombers de la Generalitat, la Policia Local i el Sistema d’Emergències Mèdiques. Els Bombers han hagut d’extreure la dona del vehicle, ja que havia quedat atrapada físicament a l’interior. Posteriorment, el SEM l’ha traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona amb ferides de poca gravetat.

Notícies relacionades

La conductora podria haver patit una baixada de pressió abans de perdre el control del vehicle.Tot i l’impacte, la dona no ha perdut el coneixement, indique fonts municipals.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents