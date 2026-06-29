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La diòcesi de Girona convoca una missa pels afectats pels terratrèmols de Veneçuela

Tindrà lloc divendres 3 de juliol a les vuit del vespre a l’església de Santa Susanna del Mercadal de Girona i serà presidida pel bisbe de Girona, fra Octavi Vilà

Els terratrèmols més greus a Veneçuela en el que va de segle.

Els terratrèmols més greus a Veneçuela en el que va de segle. / EFE

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Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

El Bisbat de Girona vol expressar la seva "proximitat i solidaritat" amb Veneçuela davant els greus terratrèmols que han sacsejat el país. Amb aquest esperit de "comunió i compromís", la delegació diocesana de Migracions ha convocat una missa per pregar pels afectats i des de Càritas s'ha impulsat una campanya d'emergència per donar suport a les persones damnificades.

La celebració eucarística tindrà lloc el pròxim divendres 3 de juliol a les vuit del vespre a l'església de Santa Susanna del Mercadal de Girona, i serà presidida pel bisbe de Girona, fra Octavi Vilà. Durant la missa es pregarà per les víctimes mortals dels terratrèmols, pels ferits, pels desapareguts, per les famílies que han perdut éssers estimats o la seva llar, i per totes les persones que treballen en les tasques de rescat i reconstrucció. També es demanarà la intercessió de Maria de Coromoto, patrona de Veneçuela, perquè "sostingui el poble veneçolà en aquests moments de dolor".

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La solidaritat de l'Església es concreta també en una crida a la col·laboració a través de Càritas, que ha activat una campanya d'emergència per donar resposta a aquesta crisi humanitària. Càritas Espanyola ha destinat inicialment 300.000 euros per atendre les necessitats més urgents, mentre Càritas Veneçuela treballa sobre el terreny avaluant els danys i oferint ajuda a les persones afectades.

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