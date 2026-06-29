Anna Pagès: «Ser la primera degana seria una victòria col·lectiva»
La candidata aposta per “trencar inèrcies” al Col·legi de l’Advocacia de Girona i situa el torn d’ofici, la transparència i el vot electrònic entre les seves prioritats
Anna Pagès, advocada que es presenta per segon cop per liderar el Col·legi de l’Advocacia de Girona, està llicenciada en Dret i Criminologia per la UdG, té un màster d’agent immobiliari, exerceix l’advocacia des de fa 21 anys, està inscrita al torn d’ofici i també fa classes de l’àrea jurídica a vigilants de seguretat.
El 2022 ja es va presentar al deganat i ara ho torna a fer. Què l’ha portat a presentar-se per segon cop?
El 2022 va ser l’inici d’un compromís ferm amb el canvi. Avui, la motivació és la mateixa, però l’equip és més fort que mai. M’he presentat de nou perquè no em resigno: vull un Col·legi on les queixes dels col·legiats esdevinguin solucions, amb una junta que escolti i treballi amb constància. M’acompanya un equip d’homes i dones amb una vocació absoluta de servei i una visió renovada per fer un ICAG més participatiu, transparent i realment útil per a tothom.
Aleshores deia que molts companys li havien traslladat que se sentien “abandonats” pel Col·legi i reclamava més innovació i transparència. Quatre anys després, continua detectant el mateix malestar?
Lamentablement, aquesta sensació de distància i desconnexió institucional continua molt present. Molts despatxos ens traslladen que no senten el Col·legi com un veritable refugi.Crec fermament en una manera diferent de governar: un lideratge més empàtic, proper i horitzontal. És l’hora d’aportar una nova sensibilitat que sàpiga escoltar de veritat i que posi el dia a dia de les persones al centre, sense deixar ningú enrere. Aquest 30 de juny tenim l’oportunitat de trencar inèrcies. Faig una crida a la participació massiva de tota l’advocacia. Amb el vostre vot, transformarem aquest malestar en un projecte modern, protector i realment obert: un ICAG per a tothom.
El rival torna a ser Albert Sierra, que va guanyar les eleccions del 2022 i ha estat degà aquest mandat. Quin balanç fa d’aquests quatre anys de deganat? Què creu que no s’ha fet o què s’hauria pogut fer diferent?
Reconeixem la feina feta i les iniciatives positives d’aquests quatre anys, però la institució necessita més agilitat i una democratització real.
La gran assignatura pendent és el vot electrònic. Han passat quatre anys d’esperes i justificacions normatives per no tirar-lo endavant, i la realitat és que els estatuts segueixen exactament igual. La tecnologia ha de facilitar-nos la vida. Implementar el vot telemàtic és l’única via per garantir que absolutament tothom tingui veu. Assegura la participació de qualsevol company amb independència de si el seu partit judicial està lluny, de si està de baixa o de si necessita conciliar. És el moment de deixar enrere les excuses i passar als fets reals.
«L’abstenció és el vot del conformisme»
El 2022 va obtenir el suport d’aproximadament el 30% dels electors, en unes eleccions amb una participació baixa, al voltant del 22%. Què li diria ara als col·legiats que no van votar o que aleshores no li van donar suport?
El 2022 vam obrir el camí i agraeixo cada suport rebut, però un 22% de participació no representa la força de la nostra professió. Avui tenim una oportunitat històrica: a l’ICAG, per primera vegada, podem tenir una dona al capdavant del deganat. A qui no va votar o va dubtar li dic un missatge clar: l’abstenció és el vot del conformisme. Si voleu deixar enrere el continuïsme i apostar per un Col·legi valent, ferm i que us defensi de veritat, la decisió és a les vostres mans. Mobilitzeu-vos, aneu a votar i fem història junts.
Quines són les tres primeres mesures que impulsaria si fos escollida degana?
Des de la candidatura ‘Un ICAG per a Tothom’, les nostres tres propostes immediates per millorar el dia a dia dels col·legiats són clares i directes: Dignificació del Torn d’Ofici: Garantirem un suport real exigint pagaments justos i puntuals, assegurant drets laborals dignes i facilitant aparcament gratuït als jutjats i comissaries per als professionals. Suport constant a l’advocat: Crearem un telèfon d’atenció immediata exclusiu per als advocats de guàrdia, establint una línia directa i ràpida per resoldre dubtes i incidències durant el servei. Democratització real del Col·legi: Promourem la modificació dels estatuts per tal de permetre el vot telemàtic a les Assemblees, garantint així que tothom tingui veu i facilitant la participació de tots els col·legiats.
Un dels seus principals cavalls de batalla ha estat el torn d’ofici. El 2022 denunciava guàrdies mal retribuïdes, actuacions que no es cobren, manca de pagament de nocturnitat, festius o quilometratge, i faltes de respecte als professionals. Què proposa ara, de manera concreta, per millorar aquesta situació?
S’ha avançat una mica, però queda molt de camí per recórrer. Exigim cobrar tota la feina que avui no es paga i actualitzar els mòduls a l’IPC real. Cap actuació a cost zero. I si un company pateix un abús o falta de respecte als jutjats, tindrà un canal d’empara directa del Col·legi per no afrontar-ho sol. També cal implementar un canal de diàleg fluid entre el Col·legi i els Tribunals -Jutges Degans-.
També defensava un Col·legi més transparent i plantejava saber millor l’estat dels comptes per estudiar si hi havia marge per abaixar quotes. Manté aquesta proposta? Hi hauria una revisió de quotes o de despeses col·legials?
Hi ha un portal web de transparència per complir el tràmit legal, però això no és suficient. Nosaltres garantirem una transparència real i efectiva: que tot col·legiat pugui accedir clarament als contractes, retribucions i al detall real de les despeses, sense opacitats.
L’actual junta presumeix de tenir 3,6 milions d’euros de fons propis acumulats i de tancar sempre amb superàvit. Però un Col·legi professional no ha de fer de banc mentre els despatxos pateixen el dia a dia. La nostra prioritat immediata és congelar les quotes assumint l’IPC. A més, amb aquests excedents econòmics, auditarem a fons cada partida per eliminar les despeses innecessàries i aplicar una rebaixa real. Els diners han d’estar a la butxaca dels col·legiats, no en un compte corrent de la institució.
«Un Col·legi professional no ha de fer de banc mentre els despatxos pateixen»
Evidentment, un cop analitzada la tresoreria, si es pogués dur a terme una revisió de quotes o despeses col·legials es duria a terme, ja que repercutiria positivament en l’economia dels propis col·legiats. El vot electrònic, la formació gratuïta i una millor atenció als advocats dels diferents partits judicials també formaven part de les seves reivindicacions. Són encara prioritats del seu programa? Com les aplicaria?
Són compromisos ineludibles. A diferència de les declaracions d’intencions, nosaltres els aplicarem amb fets reals: El vot és un dret fonamental. Modificarem els estatuts per implementar el vot telemàtic amb plenes garanties, assegurant que tothom tingui veu des de qualsevol partit judicial. Garantirem formació contínua cent per cent gratuïta en matèries clau per al futur, com la intel·ligència artificial o la mediació. A més, crearem una “empara col·legial exprés” i una línia directa per resoldre incidències a l’instant. Cap company de la demarcació estarà sol, apropant el Col·legi a tothom.
Si guanyés, seria la primera degana del Col·legi de l’Advocacia de Girona. El 2022 deia que les dones han guanyat pes a l’advocacia, però que encara se les menysté. Què significaria per a vostè arribar al deganat i quin missatge voldria enviar a les advocades de Girona?
Més enllà de l’honor històric, ser la primera degana seria una victòria col·lectiva. Avui, gairebé la meitat de les col·legiades som dones, i és hora que aquesta realitat es reflecteixi amb una mirada diferent al deganat. Com a advocada i mare, conec massa bé les barreres invisibles: la manca d’empatia dels òrgans judicials davant embarassos, parts o la conciliació real. Aquests no són “problemes de dones”, sinó mancances en la dignitat de la nostra professió. El meu compromís és posar aquesta sensibilitat al centre, impulsant mesures concretes com borses de substitució perquè ningú hagi de triar mai entre la seva salut, la seva família i la guàrdia. Vull que cap advocada se senti sola davant aquestes situacions; vull un Col·legi que empara, entén i defensa amb la mateixa força que ens ha demostrat la nostra trajectòria.
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