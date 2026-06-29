Girona tindrà gairebé una de cada tres llars d’una sola persona el 2041
Les projeccions de l’INE preveuen 113.143 domicilis unipersonals a la demarcació, prop de 25.000 més que el 2026
Les llars d’una sola persona guanyaran pes a Girona durant els pròxims quinze anys. Segons les projeccions de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la demarcació passarà de tenir 88.271 domicilis unipersonals el 2026 a 113.143 l’any 2041. Això suposa 24.872 llars més d’aquest tipus, amb un increment del 28,2%.
El canvi farà que gairebé una de cada tres llars gironines estigui formada per una sola persona a l’horitzó del 2041. En concret, els domicilis unipersonals passaran de representar el 27,3% del total el 2026 al 29,8% quinze anys després. La tendència confirma un canvi progressiu en la manera de viure i en l’estructura de les llars, amb més pes dels habitatges ocupats per una sola persona o per parelles.
En conjunt, Girona sumarà 56.709 llars fins al 2041. La demarcació passarà de 323.021 domicilis el 2026 a 379.730 al final del període projectat, un augment del 17,6%. A part de les llars unipersonals, les de dues persones també tindran un increment destacat. De fet, les llars de dues persones seran el segon gran motor del creixement. Passaran de 93.363 el 2026 a 114.344 el 2041, amb 20.981 més, i acabaran superant lleugerament les unipersonals en xifres absolutes. En canvi, les llars més familiars tindran una evolució molt més continguda, ja que les de tres persones creixeran un 9,8%, fins a 68.411, i les de quatre o més augmentaran un 6%, fins a 83.832. Això farà que, tot i créixer en nombres absoluts, perdin pes dins el conjunt de domicilis gironins.
Això vol dir que vuit de cada deu noves llars que es creïn a Girona fins al 2041 seran d’una o dues persones. Entre totes dues categories sumaran 45.853 dels 56.709 nous domicilis previstos, el 80,9% de l’increment total.
Reducció de la mida de les llars
La projecció també reflecteix una reducció de la mida mitjana de les llars. A Girona, el nombre mitjà de persones per domicili baixarà de 2,58 el 2026 a 2,53 el 2041. Tot i que el descens és lleu, reforça la idea que el creixement demogràfic i social no es traduirà només en més població, sinó també en més necessitat d’habitatges per donar resposta a unitats de convivència més petites.
Aquest canvi pot tenir impacte en la planificació residencial i en el mercat de l’habitatge. L’augment de llars unipersonals i de dues persones pot accentuar la demanda de pisos més petits, especialment en zones urbanes i municipis amb més pressió residencial. També pot influir en les necessitats de serveis, atenció a la gent gran i polítiques d’acompanyament, ja que una part d’aquests domicilis poden correspondre a persones que viuen soles en edats avançades.
En comparació amb la resta de províncies catalanes, Girona registrarà el segon increment relatiu més elevat de llars fins al 2041. Només Tarragona creixerà més, amb un augment del 21,2%. Girona se situarà per darrere, amb el 17,6%, mentre que Lleida incrementarà el nombre de llars un 11,5% i Barcelona ho farà un 9,4%.
En xifres absolutes, Barcelona continuarà concentrant el gruix de les noves llars, amb 219.007 més fins al 2041. Tarragona en sumarà 75.573, Girona 56.709 i Lleida 20.772. Tot i això, el creixement percentual de Girona evidencia una transformació rellevant del parc residencial necessari en els pròxims anys.
La tendència gironina va en la mateixa línia que la prevista per al conjunt de Catalunya. Segons l’INE, el conjunt del territori passarà de 3,19 milions de llars el 2026 a 3,56 milions el 2041, amb 372.061 domicilis més. Les llars unipersonals també guanyaran protagonisme i s’acostaran al milió, fins a 981.207, mentre que les de dues persones superaran el milió i seran la tipologia més nombrosa.
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