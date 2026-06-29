Olot arrenca una nova edició de l'Estiu Riu amb més de 1.250 infants i joves
Els casals municipals d’estiu comencen aquest 29 de juny i s'allargaran fins al 28 d'agost
Aquest dilluns ha arrencat a Olot una nova edició de l’Estiu Riu, el conjunt d’activitats d’educació en el lleure i esportives que es fan cada any durant les vacances escolars d’estiu. Enguany, els casals municipals de la ciutat arriben a una participació de més de 1.250 infants i joves, dels quals 656 estan inscrits a les activitats de lleure i 598 a les activitats esportives.
Pel que fa als equips educatius, les propostes de lleure compten amb 90 monitors i coordinadors, mentre que les activitats esportives disposen de 32 professionals que s’encarregaran de gestionar-ho. A més, el programa incorpora quatre estudiants en pràctiques de l'Escola Pia i participants del projecte Brigades Joves, que col·laboren en el desenvolupament de les activitats esportives al llarg de l'estiu.
L’Estiu Riu s’allargarà fins al 28 d’agost i ofereix un ampli conjunt de propostes adaptades a les diferents edats i interessos dels participants. Les activitats estan adreçades a infants i joves de 2 a 16 anys i combinen lleure, educació, esport, convivència i descoberta de l’entorn.
Entre les propostes de lleure hi ha els casals de la ciutat: l’Esplai per a Petits Pla de Dalt, Esplai per a Petits Malagrida, el casal del Bisaroques i el casalet de les Fonts. També s’hi inclouen el Casal de Joves, els casals temàtics i les activitats específiques per a infants i joves amb diversitat funcional. A més, s’hi inclouen propostes temàtiques com els casals de robòtica o les activitats vinculades a la natura.
Dins la programació del Casal de Joves hi ha una línia de treball directament vinculada amb l’àmbit cultural. Un cop a la setmana, els participants fan una sortida a un equipament cultural i, allà, realitzen una activitat de la mà d’un artista o d’una companyia. Cada sessió estarà dedicada a una disciplina vinculada a un dels següents festivals culturals que es porten a terme a la ciutat, tals com: Sismògraf, MOT, Lluèrnia i Circ a la plaça.
La voluntat és que, a través de tallers, experiències creatives i activitats de descoberta, els joves poden conèixer de prop disciplines artístiques i culturals que formen part de la identitat cultural de la ciutat, potenciant l’aposta cultural i formativa que ofereix Olot.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, l’Estiu Riu manté l’oferta habitual de casals especialitzats en disciplines com el bàsquet, l’hoquei, la gimnàstica o el patinatge, així com diferents propostes vinculades a la natació i al medi aquàtic que es porten a terme a la Piscina Municipal d’Olot.
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