Junts presenta les esmenes als pressupostos: «El Govern no té les comarques gironines com a prioritat»
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, retreu que no hi apareguin els 7 milions que el Govern va acordar amb l'Ajuntament amb l'objectiu de salvar el parc de Jordi Vilamitjana
Junts per Catalunya ha presentat aquest dilluns les esmenes als pressupostos de la Generalitat per les comarques gironines. El portaveu del grup parlamentari, Salvador Vergés, ha lamentat que el Govern «no té les comarques gironines com a prioritat». Per això han presentat 164 esmenes pensades per «revertir el greuge d'inversions» de la demarcació.
En una roda de premsa, Vergés ha explicat que això és «especialment decebedor» per la figura de la consellera i portaveu del Govern Sílvia Paneque: «La seva intensa agenda a les comarques gironines contrasta amb les escasses inversions que el seu Govern destina a la demarcació de Girona. No hi ha més inversió a les nostres comarques, ans al contrari».
El portaveu de Junts ha volgut posar números al que considera un dèficit: «Som el 10% de la població de Catalunya i rebem el 8% d’inversió. Som la segona vegueria que rep menys inversió per habitant: es destinen 225 euros per gironí quan la mitjana és de 282 euros per català». Segons Vergés, els pressupostos es poden sintetitzar en «els tres fracassos d’aquesta legislatura»: «La incompetència del PSC en la gestió, les renúncies d’ERC i les polítiques extremistes dels comuns».
Per la seva banda, la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha retret que en els pressupostos no hi apareguin els 7 milions que el Govern va acordar amb l'Ajuntament de Girona amb l'objectiu de salvar el parc de Jordi Vilamitjana, on s'ha de construir el futur Campus de Salut Josep Trueta: «No tenim ni diners consignats ni cap document que concreti res».
Més de 1.300 esmenes
Vergés ha assegurat que els comptes no permetran corregir la crisi de Rodalies, l’accés a l’habitatge, els problemes amb salut i educació, rebaixar la càrrega fiscal o transformar el model productiu i econòmic. Tampoc permetran revertir el retrocés de la llengua catalana o dotar Catalunya d’eines de sobirania. A més, ha recordat que l’actual govern té un rècord de conflictes: «Onze col·lectius s’han manifestat al carrer en contra de les polítiques del govern o han convocat vaga».
Per això, Junts ha presentat més de 1.300 esmenes. D’entrada proposen baixar els impostos als ciutadans: rebaixar l’IRPF i suprimir l’impost de successions. En educació proposen millorar els salaris i les condicions dels docents, afegir 100 aules més d’acollida i fer un pla de xoc per climatitzar les aules. En salut, suggereixen destinar 100 milions d’euros per reduir les llistes d’espera i complir amb les reivindicacions dels metges.
En matèria d'habitatge, proposen destinar una partida de 1.000 milions d’euros per incrementar l’oferta. En seguretat, desenvolupar una estratègia integral contra el narcotràfic i contra el crim organitzat. Respecte a la llengua, que el català no sigui una recomanació sinó un requisit. També han reclamat que siguin uns pressupostos que vagin més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Els detalls de les esmenes
En matèria d’infraestructures i vinculat a l’àmbit de la salut, la diputada i regidora Maria Àngels Planas ha destacat la redacció del projecte de construcció d’un pont sobre la Riera Marroc de Girona per a connectar el futur Campus de Salut Josep Trueta amb el sector de Mas Xirgu. A aquesta proposta s’hi sumen la construcció d’un nou CAP Girona 5 a l’Eixample i d’un centre especialitzat en salut mental per a infants i joves.
Pel que fa estrictament a infraestructures, la diputada ha defensat la construcció de la variant entre Olot i les Preses i l’execució de les rondes de Figueres, amb el perllongament de la C-31 des del Pont del Príncep fins a l’estació de l’AVE a Vilafant, i la continuació fins a la N-II. Junts també ha inclòs a les esmenes la redacció de l’estudi per a la construcció d’un pont sobre la línia de ferrocarril Figueres-Portbou al municipi de Peralada, la millora del ferm de la carretera GI-524 entre Banyoles i Olot, i l’ajut a l’Ajuntament de Ripoll per completar el rebaix i reasfaltat del tram de travessera urbana C17–N260.
En l’àmbit educatiu, Junts proposa la redacció del projecte de construcció de l’edifici de l’Institut La Sureda de Palafrugell i de la reforma integral de l’edifici de l’Institut-Escola Vila-Romà de Palamós, així com de la construcció del seu nou edifici de secundària. Planas també ha destacat la construcció del nou edifici de l’escola Les Arrels de Salt, al Gironès. Finalment, i en matèria cultural, Junts impulsa la millora i reforma del Teatre Catalunya de Santa Coloma de Farners.
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