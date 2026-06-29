L'hospital Trueta de Girona incorpora la primera resident especialista en Medicina d'Urgències i Emergències
El centre també ofereix per primer cop una plaça en Radiofísica Hospitalària, una disciplina centrada en les radiacions
L'hospital Josep Trueta de Girona ha incorporat la primera resident en Medicina d'Urgències i Emergències. Es tracta d'una especialitat de nova creació i una de les 82 places que s'han ofert arreu de l'Estat és a l'hospital de referència de les comarques gironines. La Medicina en Urgències i Emergències té l'objectiu de donar resposta a la necessitat creixent de professionals específicament formats en l'atenció urgent i emergent. A més de la del Trueta, a Catalunya s'han incorporat deu especialistes més en hospitals d'arreu del país. Des del centre assenyalen que la incorporació d'aquests professionals contribueix a reforçar la capacitat del sistema sanitari davant situacions en què el temps de resposta és curt.
L'especialitat té una durada de quatre anys i es desenvolupa a través d'un sistema de residència. La formació que es dona als futurs professionals combina coneixements de múltiples àrees mèdiques i quirúrgiques i incorpora metodologies orientades a l'atenció immediata de persones amb malalties agudes o lesions traumàtiques que requereixen una intervenció ràpida, especialment en situacions en què existeix risc vital o compromís de la funcionalitat d'un òrgan.
Aquesta formació es duu a terme en diferents hospitals i centres sanitaris, entre els quals destaquen el mateix Trueta, el Santa Caterina i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), així com rotacions en atenció primària i salut mental, que permeten adquirir una visió integral de l'atenció urgent.
Cal tenir en compte que en les darreres dècades, la demanda d'atenció urgent ha augmentat de manera sostinguda a la demarcació de Girona i això ha motivat la necessitat de tenir professionals formats en aquest àmbit. En aquest context, el Servei d’Urgències del Trueta és el centre de referència de la Regió Sanitària Girona per a l’atenció de patologies greus que requereixen la intervenció d’equips multidisciplinaris o terciaris.
Actualment, al centre hi treballen prop de 180 professionals entre personal facultatiu i d'infermeria, tècnics de cures auxiliars d'infermeria i zeladors. Durant l'any 2025 es van atendre més de 88.000 urgències, amb una mitjana de 242 atencions al dia.
Plaça en Radiofísica hospitalària
D'altra banda, aquest any el Trueta també ha ofert per primer cop una plaça d'especialista en radiofísica hospitalària, la branca de la física aplicada a la medicina encarregada de garantir l'ús segur, eficient i precís de les radiacions ionitzants en l'àmbit sanitari. Aquesta especialització, que té un llarg recorregut dins el sistema sanitari estatal, té una durada de tres anys, en els quals els residents es formen de manera teoricopràctica dins l'entorn hospitalari per aplicar els principis de la física de radiacions a la medicina.
La formació inclou, entre altres, aspectes com la dosimetria i el disseny de tractaments de radioteràpia; el control de qualitat en diagnòstic per imatge, la gestió de radioisòtops en medicina nuclear i la protecció radiològica de pacients i professionals.
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