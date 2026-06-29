El PP demana reconsiderar la supressió de la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava
En una carta dirigida a la directora de la Guàrdia Civil, el partit alava la feina del grup especialista i demana reforçar la seva presència
El Partit Popular de Girona demana reconsiderar la decisió de la Guàrdia Civil de suprimir el Grup Especialista d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Costa Brava. En una carta dirigida a la directora del cos, el partit expressa la seva "profunda preocupació" per la decisió presa i explica la inquietud que ha generat entre professionals, ajuntaments i entitats vinculades al mar.
El president provincial, Daniel Ruiz, destaca "l'extraordinari servei que els agents han prestat durant dècades", posant com a exemples rescats, cerques de persones desaparegudes, emergències marítimes o operacions de salvament dutes a terme pel cos. Subratlla especialment la feina feta "en una de les principals destinacions de submarinisme d'Europa".
A la carta, Ruiz va més enllà i transmet una "preocupant sensació de replegament de la Guàrdia Civil a Catalunya". Assegura que des de fa anys hi ha hagut una reducció progressiva d'efectius, mitjans i capacitats operatives: "El que necessita Catalunya no és menys Guàrdia Civil, sinó més Guàrdia Civil".
Per últim, el president provincial li sol·licita formalment que reconsideri la seva decisió, mantingui la unitat dels GEAS a la Costa Brava i aposti per reforçar la presència de la Guàrdia Civil a Catalunya.
La carta del PP de Girona no ha estat la primera reacció contrària a la decisió de la Guàrdia Civil. L'anunci ja va generar malestar entre els alcaldes de la zona. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, també va enviar una carta a la directora de la Guàrdia Civil queixant-se de la supressió del servei. Feia gairebé tres dècades que els GEAS estaven establerts a l'Estartit. Ara, centralitzaran tot el servei des de Barcelona.
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