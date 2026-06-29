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Vallter enceta la temporada d'estiu amb l'estrena d'un nou circuit de Mountain Karts

L'estació obrirà l'1 de juliol fins al 30 d'agost i també tindrà un nou circuit per gaudir de les motos elèctriques infantils

Vallter presenta una oferta d'activitats per fer esport i descobrir l'alta muntanya en família.

Vallter presenta una oferta d'activitats per fer esport i descobrir l'alta muntanya en família. / FGC

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Redacció

Redacció

Setcases

L’estació de muntanya de Vallter inicia la temporada d'estiu aquest dimecres 1 de juliol fins al 30 d’agost amb una proposta variada d’activitats infantils. Com a novetat d'aquest any i dirigida als més joves, l’estació estrena un nou circuit de Mountain Karts, una activitat de descens amb un component més lúdic i d’aventura.

Entre les opcions també destaca el circuit de motos elèctriques, que permet una primera presa de contacte amb la conducció en un entorn controlat o els circuits d’orientació, que fomenten l’exploració i l’aprenentatge de l’entorn de muntanya d’una manera lúdica. També s’hi incorpora la gimcana autoguiada del Fajol, una proposta familiar per descobrir Vallter a través d’un recorregut mentre es resolen proves, pistes i activitats relacionades amb la natura.

Respecte a l’oferta esportiva destaca el Port Ciclista de Muntanya, uns 12km de recorregut amb un desnivell positiu de 1.100 m; els itineraris de trail running i la Ruta del Ter, que es pot recórrer tant a peu com amb bicicleta. L’estació també disposa d’un Racó Ciclista a la cota 2.150 m on es troba la base de l’estació.

Al llarg de l'estiu, a més, s’organitzaran activitats especials com tallers de fotografia de natura i una experiència d’astronomia. En l'àmbit gastronòmic, la Braseria Les Marmotes presenta uns esmorzars de forquilla amb vistes espectaculars, i el Bar Cafeteria La Portella i un foodtruck completen l’oferta de restauració de l’estació.

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Per últim, l'estació també inaugura el nou espai expositiu i divulgatiu PiriTer365, un projecte que convida a descobrir el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i el territori i naixement del riu Ter. Es tracta d'un espai pensat per entendre, conèixer i connectar amb l’entorn.

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