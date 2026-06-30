Banyoles reforça el marge sud de l’Estany per reduir l’erosió i les inundacions
Els treballs afecten el sector del passeig Darder, entre la pesquera Santa Rosa i el camp de regates
L’Ajuntament de Banyoles ha acabat les obres de millora de la zona esportiva situada al marge sud de l’Estany, al sector litoral del passeig Darder, entre la pesquera Santa Rosa i el camp de regates. L’actuació ha tingut un pressupost de 105.391 euros, finançats amb fons Next Generation, i s’ha executat en menys de dos mesos.
Els treballs s’han fet amb l’objectiu de reduir el risc d’inundació en aquest punt de la ribera, especialment en episodis de fort vent de tramuntana, quan l’onatge impacta contra el mur i afavoreix l’erosió i la formació de basses a la zona de prat. L’actuació parteix d’un informe del Consorci de l’Estany que alertava de l’estat d’aquest tram, situat a l’entorn d’on surten les regates de rem i proves esportives com la travessia o la natació del triatló.
El regidor de Polítiques Mediambientals i Batlle d’Aigües, Albert Tubert, explica que “aquest projecte neix d’un informe del Consorci de l’Estany que apuntava a l’erosió del mur d’aquesta zona des d’on surt la prova de natació del triatló, causada pels temporals de tramuntana que provoca que les onades impactin en aquest punt i, com a conseqüència, fa que la zona de prat s’inundi i formi basses d’aigua”.
L’obra ha inclòs la construcció de nous contramurs per protegir l’espai de l’impacte de les onades i evitar la degradació del prat. També s’ha fet una segona mota amb formigó armat, travertí i sauló fins al carril bici, s’han renovat passeres sobre les sèquies i s’han retirat arbres en mal estat. A més, s’ha dut a terme una neteja i desbrossada general de l’àmbit.
Segons Tubert, “l’actuació ha consistit en fer una segona mota amb formigó armat, travertí i sauló fins al carril bici, s’han fet passeres noves sobre les sèquies, similars a la que hi ha en altres indrets de l’Espai Protegit de l’Estany de Banyoles, així com s’ha aprofitat per retirar arbres en mal estat, i fer una neteja i desbrossada general en tot aquest àmbit de l’actuació”.
En aquesta zona també s’hi ha plantat vegetació aquàtica per integrar el nou espai en l’entorn natural i afavorir la presència de fauna. Tubert apunta que “aquesta franja vegetal també ha de treballar com a barrera i ajudar a la protecció de les inundacions davant d’episodis d’onades”.
Les obres han permès, a més, delimitar un nou tram de vial per a vianants que connecta el passeig Francesc Darder amb el passeig Dalmau. El recorregut segueix la traça existent, generada pel pas continuat de persones, i s’ha adaptat a la topografia del terreny per reduir-ne l’impacte. El nou tram fa uns 200 metres de longitud i 4 metres d’amplada.
L’actuació forma part del projecte “Adequació de la infraestructura esportiva de l’Estany”, inclòs en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Banyoles, Ciutat de l’Aigua. L’empresa Salvador Serra SA ha estat l’encarregada d’executar els treballs.
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