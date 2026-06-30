El Bisbat de Girona regula l’accés i la formació dels futurs diaques permanents
El document estableix els criteris d’admissió, discerniment i formació dels candidats a aquest ministeri
El Bisbat de Girona ha aprovat el nou Directori diocesà per al discerniment, admissió i formació dels candidats al diaconat permanent, un document que fixa el marc per acompanyar, seleccionar i preparar els futurs diaques permanents de la diòcesi.
El text, promulgat pel bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, entrarà en vigor de manera immediata i s’aplicarà en tots els processos d’admissió i formació dels candidats al diaconat permanent.
El directori estableix les condicions que hauran de complir els aspirants, tant pel que fa a la seva vida cristiana, matrimonial, familiar i eclesial com en relació amb la seva maduresa humana, espiritual i pastoral. També defineix el procés formatiu i subratlla que l’admissió a aquest itinerari no comporta cap dret a rebre l’ordenació, ja que l’objectiu principal del procés és discernir la vocació.
El document també aborda els drets i deures dels diaques permanents. En aquest apartat, remarca la necessitat de la formació permanent, la comunió amb el bisbe i el presbiteri, i el compromís amb una vida de servei, pregària i testimoni cristià.
El diaconat permanent és el primer grau del sagrament de l’orde. Els diaques no són ordenats per al sacerdoci, sinó per al ministeri del servei, i desenvolupen la seva tasca en tres àmbits principals: l’anunci de la Paraula de Déu, el servei de la litúrgia i l’atenció a les persones més necessitades.
Entre les funcions que poden exercir hi ha proclamar l’Evangeli i predicar, administrar el baptisme, assistir i beneir matrimonis, presidir exèquies i assumir tasques pastorals i caritatives en parròquies i altres espais de la vida diocesana.
A diferència dels preveres, els diaques permanents poden ser homes casats, sempre que hagin contret matrimoni abans de l’ordenació. Aquest ministeri va ser restaurat pel Concili Vaticà II i posa l’accent en la dimensió de servei dins l’Església.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- El cap dels Mossos de Trànsit a Girona diu que la tecnologia els obliga a repensar els controls perquè siguin 'efectius
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Aquests són els grups que actuaran a la Festa Major de Salt
- «Amb bones rutines pots rebaixar un 60% el risc d’alzheimer»
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una