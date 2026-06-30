Olot impulsa una campanya per donar continuïtat als comerços de la ciutat
L'Ajuntament i DinàmiG posan en contacte els responsables dels negocis amb interessats en engegar un projecte
L'Ajuntament d’Olot i DinàmiG impulsen la campanya 'Relleu', una iniciativa destinada a posar en contacte els responsables de negocis que, per diferents motius, decideixen tancar l’activitat amb persones interessades a iniciar un projecte empresarial. L'objectiu de la iniciativa és garantir la continuïtat de comerços i oficis, evitant el tancament de negocis "arrelats" i mantenint viu el teixit econòmic de la ciutat. En els últims mesos, des de DinàmiG s’ha donat suport a diversos traspassos. En total, vuit negocis han trobat persones que han agafat el relleu d’establiments d’Olot. D'aquests, tres són botigues d’alimentació, tres més establiments d’equipaments per a la persona, un és d'imatge personal i un altre del sector serveis.
La regidora de Comerç, Empresa i Turisme, Gemma Canalias, remarca que "aquestes xifres confirmen que existeix interès per emprendre aprofitant negocis ja en funcionament, i que l’acompanyament professional és clau per facilitar la connexió entre les persones que fins al moment tenien el negoci i nous emprenedors". En aquest sentit, diu que la campanya busca donar resposta a un repte "real del municipi: assegurar que negocis amb trajectòries llargues i molt estimats per la ciutadania puguin continuar gràcies a persones emprenedores".
Coincidint amb la presentació del projecte, s'han visitat dos casos on s'ha fet el relleu: Calçats i Fils Anna i Dansi Studio. La Dolors Llagostera, propietària de Calçats i Fils Dolors, ha explicat que la decisió de transmetre el negoci va néixer de l’estima profunda que sent per la botiga i per la feina que ha fet durant tants anys. "Sempre m’ho he passat molt bé amb la meva feina i em sabia molt greu que un negoci tan arrelat no pogués continuar", ha assegurat. Per això, el seu desig era trobar "algú amb empenta i ganes de treballar, que volgués continuar donant vida al negoci i oferint un servei tan necessari a tota la clientela fidel que m’ha fet confiança".
L’Anna Vilarrasa, que s'ha fet càrrec del negoci, explica que inicialment no tenia la intenció d’agafar la botiga, ja que fins ara cosia per petites marques i el calçat no era la seva especialitat. Tot i això, sempre li havien cridat l’atenció les espardenyes de la faràndula i el valor dels oficis tradicionals. "Em semblava bonic poder mantenir-ne un de viu", comenta. L’interès per les espardenyes va ser el punt de partida que la va portar a apostar per la continuïtat del negoci.
En Martí Gómez, actual responsable de Dansi Studio, explica que la decisió d’emprendre va arribar en un moment en què ja havia consolidat una clientela fidel treballant en una perruqueria que no era seva. "Els clients m’anaven augmentant i vaig decidir tirar-me a la piscina amb muntar el meu propi negoci", comenta. El que més el va atraure de l’oportunitat va ser la ubicació del local, un factor que considera "clau" per donar visibilitat i estabilitat al projecte.
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