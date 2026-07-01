Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Col·lapse torre TossaTocaments menor PalamósNylstarRescat Sant Pere PescadorOcupació EmpuriabravaRegularització immigrantsMundial futbol
instagramlinkedin

Albert Sierra revalida el deganat del Col·legi de l'Advocacia de Girona amb el 85% dels vots

La llista de l’actual degà obté 336 vots davant els 60 de la candidatura d’Anna Pagès, en una jornada amb un 22,5% de participació

Albert Sierra -segon per l’esquerra- amb els membres de la Junta del Col·legi de l’Advocacia de Girona que han renovat el càrrec.

Albert Sierra -segon per l’esquerra- amb els membres de la Junta del Col·legi de l’Advocacia de Girona que han renovat el càrrec. / Col·legi de l’Advocacia de Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Albert Sierra continuarà quatre anys més al capdavant del Col·legi de l’Advocacia de Girona. La candidatura de l’actual degà, “Al col·legi no s’improvisa”, s’ha imposat a les eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern amb 336 vots, el 85% dels emesos.

L’altra candidatura, “Un ICAG per a tothom”, encapçalada per Anna Pagès, ha obtingut 60 vots, el 15%. La participació s’ha situat en el 22,5% del cens, amb un total de 407 votants sobre 1.810 col·legiats amb dret a vot.

Les eleccions del Col·legi de l’Advocacia de Girona es van celebrar dimarts i van servir per escollir el càrrec de degà, el de secretari i els de diputat primer, tercer i novè. Un cop tancat el recompte de les paperetes emeses a les diferents meses electorals, tots els càrrecs en joc es van adjudicar a la candidatura d’Albert Sierra, amb percentatges d’entre el 82% i el 87% dels punts vàlids, segons el càrrec.

Un cop conegut el resultat, Sierra va agrair el suport rebut i va vincular el nou mandat a la continuïtat dels projectes iniciats. “Vull agrair la confiança que m'han donat els col·legiats per seguir quatre anys més. Entenc que han valorat positivament la gestió que el nostre equip ha dut a terme fins ara i ens renoven el mandat per acabar els projectes que tenim entre mans. Seguirem lluitant per l'advocacia gironina com hem fet fins ara”, destaca en un comunicat.

El degà va situar el torn d’ofici entre les prioritats del mandat. “D'aquí al 2029 augmentaran les retribucions del torn d'ofici en un 31% i seguirem lluitant cada any per millorar els mòduls”, va afirmar. També va apuntar com a objectius la renovació dels Estatuts del Col·legi i del Reglament del torn d’ofici.

Nova Junta de Govern

A la nova Junta de Govern, Albert Sierra estarà acompanyat per Marta Araus Llompart, com a diputada primera; Anna Valdé Via, com a diputada tercera; David Garrido Valeri, com a diputat novè; Josep Viella i Massegú, com a secretari, i Roser Lavall Vigas, en el càrrec de bibliotecària-comptadora.

La votació es va poder fer de 10 a 18 hores a la sala d’actes de la seu del Col·legi de l’Advocacia de Girona, a Girona, i a les sales de togues de les seus judicials de Blanes, la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Olot, Ripoll i Puigcerdà.

Per càrrecs, Albert Sierra Vicens va obtenir 336 punts en l’elecció al deganat, davant els 60 punts d’Anna Pagès Cadena. En el cas del càrrec de diputat primer, Marta Araus Llompart va sumar 343 punts, mentre que Elena M. Pérez Llovera en va obtenir 49,5.

Notícies relacionades i més

Pel que fa al càrrec de diputada tercera, Anna Valdé Via va aconseguir 337,5 punts, davant els 53,5 de José Enrique Pérez Palaci. En l’elecció del diputat novè, David Garrido Valeri va obtenir 336,5 punts, mentre que José Sánchez Melero en va sumar 56,5. Finalment, en el càrrec de secretari, Josep Viella i Massegú va rebre 321,5 punts, davant els 71 de Sòcrates Sánchez Moreno, destaca l'ICAG en nota de premsa.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents