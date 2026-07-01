‘La Friki’ reunirà a Banyoles prop d’un centenar d’estands i una cinquantena d’activitats
La fira se celebrarà els dies 4 i 5 de juliol al pavelló de la Draga, amb creadors de contingut, tornejos, cosplay i cinema a la fresca
Banyoles acollirà aquest cap de setmana la tercera edició de ‘La Friki’, una fira dedicada al còmic, el manga, l’anime, els videojocs, el cosplay i la cultura asiàtica. L’esdeveniment tindrà lloc al pavelló de la Draga i reunirà prop d’un centenar d’estands i una cinquantena d’activitats per a diferents públics.
La fira obrirà les portes dissabte a les 11 del matí. Aquesta edició manté els més de 90 estands fixos, amb exposicions, artistes, botigues i productes relacionats amb el món del còmic i la cultura 'friki'. El president de l’Associació La Friki, Pau Fernández, ha explicat que “consolidem la xifra d’estands que vam assolir l’any passat que se situa en prop de 100 parades al voltant de les nostres temàtiques”. Fernández també ha destacat la incorporació de creadors de contingut i canvis en la dinàmica del cosplay: “Entre els aspectes a destacar hi ha el fet que hem apostat per portar a creadors de continguts de renom que visitaran la fira". També, com a novetat, ha apuntat que "hem creat una dinàmica nova perquè els cosplayers, les persones que es caracteritzen d’un personatge de ficció, estiguin més còmodes durant la fira; cada persona portarà una polsera, verda, taronja o vermella, que indicarà el grau d’interacció que aquestes persones accepten dels visitants”.
La programació inclourà xerrades, tallers i tornejos de videojocs, tant de títols actuals com de propostes més populars. Un dels reclams serà la presència d’Albert Gil i Salva Fernández, creadors del podcast ‘El Bunker SA’, que enregistraran per primera vegada un programa en català sobre cultura pop, cinema i videojocs. També hi participarà Ray Bacon, creador de contingut a YouTube especialitzat en l’univers Nintendo.
La regidora de Joventut de l’Ajuntament de Banyoles, Ariadna Llop, ha remarcat el paper de la fira dins l’oferta d’activitats per a joves de la ciutat i la comarca. Segons Llop, “aquest esdeveniment és un valor afegit per a la ciutat i per a la comarca ja que el públic principal són joves de 12 a 18 anys, una franja d’edat que sovint ha d’anar a buscar activitats a d’altres punt de la demarcació. A més, també és una activitat que atrau un públic més infantil i també adult”.
Dissabte al vespre, un cop acabada la primera jornada, es farà una sessió de cinema a la fresca als afores del pavelló de la Draga. S’hi projectarà 'El meu veí Totoro', film d’animació japonesa que es podrà veure doblat al català. L’activitat serà gratuïta i oberta a tothom.
Diumenge, una de les activitats principals serà el concurs de cosplay, que enguany s’amplia i comptarà amb un jurat format per professionals del sector. Durant tot el cap de setmana també hi haurà un espai de foodtrucks amb menjar asiàtic vinculat al món del manga i l’anime.
La fira inclourà, a més, un sorteig benèfic amb productes i material cedits per patrocinadors i establiments participants. La recaptació es destinarà íntegrament a l’associació Neuroestany, que treballa amb persones amb malalties neurodegeneratives i amb les seves famílies.
El preu és de 8 euros per a un dia i de 14 euros per a tot el cap de setmana. Els menors de 8 anys tenen l’entrada gratuïta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
- L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Nylstar torna a filar a Blanes: de fàbrica en crisi a peça clau d’un grup xinès