Un juny negre dispara a 13 els morts a les carreteres gironines en mig any
La província suma sis víctimes mortals només al juny i gairebé dobla el balanç del primer semestre del 2025
Les carreteres gironines tanquen el primer semestre de l’any amb un balanç especialment dur: tretze persones han mort en accidents de trànsit des de l’1 de gener, gairebé el doble que en el mateix període de l’any passat, quan se’n van registrar set. La dada també es dispara si es miren els accidents mortals: la demarcació n’ha registrat dotze, just el doble que els sis del primer semestre del 2025, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
El repunt s’ha concentrat sobretot al juny, un mes negre que ha deixat sis víctimes mortals a les carreteres gironines. El contrast amb l’any passat és contundent: el juny del 2025 es va tancar sense cap mort a la xarxa viària interurbana de la província. Enguany, en canvi, aquest sol mes concentra gairebé la meitat de totes les víctimes mortals del semestre.
Les dades de Trànsit també mostren un increment general de l’accidentalitat amb víctimes. Els accidents amb morts o ferits greus han passat de 64 el primer semestre del 2025 a 71 aquest any, un augment del 10,9%. Els accidents amb víctimes també pugen, de 569 a 631, mentre que el total de víctimes —entre morts, ferits greus i ferits lleus— passa de 803 a 880.
La Selva
Per comarques, la Selva continua sent la més castigada per la sinistralitat viària. Dels tretze morts registrats aquest any a les carreteres gironines, cinc corresponen a accidents ocorreguts en aquesta comarca, un més que en el mateix període de l’any passat. Per darrere se situen l’Alt Empordà i el Gironès, amb tres víctimes mortals cadascun, i la Garrotxa, amb dues. En el cas de l’Alt Empordà, la xifra es triplica respecte del 2025, quan hi va haver un mort.
Un altre dels elements que sobresurten és el tipus d’accident. Les col·lisions frontals són les que acumulen més accidents mortals, amb cinc casos aquest any, un més que el 2025. També creixen els encalços, que passen de cap accident mortal l’any passat a tres aquest semestre.
Per tipus de vehicle, les víctimes en vehicles lleugers passen de tres el 2025 a set aquest any. També destaquen els tres morts en vehicles pesants, mentre que les víctimes en moto o ciclomotor baixen de quatre a dues. Trànsit també comptabilitza aquest semestre un vianant mort a les carreteres gironines.
Pel que fa a l’edat, el grup de 15 a 24 anys és el que registra més víctimes mortals aquest any, amb quatre morts, davant d’un en el mateix període de l’any passat. També hi ha tres víctimes mortals d’entre 45 i 54 anys i dues d’entre 65 i 74 anys.
L'AP-7, acumula més morts
L’AP-7 apareix com la via amb més morts a la demarcació: en suma quatre aquest primer semestre, quan l’any passat n’hi havia hagut un. També destaquen la C-25 (Eix Trasnsversal) i la C-63, amb dues víctimes mortals cadascuna. En el cas de la C-63, els dos morts s’han registrat aquest juny, amb accidents a Lloret de Mar i Brunyola.
El repunt gironí contrasta amb l’evolució del conjunt de Catalunya. Segons el balanç del Servei Català de Trànsit, fins al 30 de juny han mort 69 persones a la xarxa viària interurbana catalana, un 1,5% menys que en el mateix període de l’any passat, quan n’hi va haver 70. A Girona, en canvi, la tendència és clarament a l’alça: la demarcació ha passat de 7 víctimes mortals el primer semestre del 2025 a 13 enguany, sis més.
De fet, Girona és la província on més creix la mortalitat viària en xifres relatives respecte de l’any passat, amb un augment del 85,7% en el nombre de morts. També pugen els accidents mortals, que passen de 6 a 12, el doble que en el primer semestre del 2025. Només Lleida també empitjora, però de manera més moderada, amb 11 morts, dos més que l’any passat. En canvi, Barcelona baixa de 34 a 29 víctimes mortals i Tarragona passa de 20 a 16.
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