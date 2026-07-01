Retards de mitja hora a l'R1 per una incidència en un tren al Masnou i de 20 minuts a l'R11 per robatori de coure
La sostracció s'ha produït entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià
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L'R1 acumula retards de mitja hora de mitjana per una incidència tècnica d'un tren al Masnou. A més, a l'R11 hi ha retards de 20 minuts de mitjana per robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe.
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