Ripoll prohibeix el bany a la font del Tòtil per dissuadir-ne la massificació
Cobraran cinquanta euros de fiança per l’ús de barbacoes i cinc més per a la seva utilització
L’Ajuntament de Ripoll va aprovar amb una àmplia majoria la modificació de les ordenances fiscals en el ple de juny d'aquest dimarts, per tal de fer un ús responsable dels espais públics. Durant el darrer cap de setmana la Policia Local del municipi va obrir nombrosos expedients sancionadors a la zona de la font del Tòtil per vehicles estacionats en zones on és prohibit de fer-ho. Aquesta problemàtica es viu molts caps de setmana, sobretot a època estiuenca. L’alcaldessa Sílvia Orriols (Aliança Catalana) va explicar que hi havia “entre cent i cent cinquanta persones banyant-se al riu Freser, vinculades a una església evangelista sud-americana amb implantació a Osona”. Aquesta massificació humana va traduir-se amb taules i cadires instal·lades a l’interior del riu, la llera destrossada per baixar-hi amb carros, i “femtes humanes per tot arreu”, detalls que segons Orriols suposen “un atemptat a l’ecosistema”.
Cinc euros i cinquanta de fiança
Per combatre aquesta circumstància, l’equip de govern va proposar un preu públic de cinc euros per a la utilització de cada barbacoa, amb cinquanta euros més de fiança, uns diners que es volen reinvertir posteriorment en el manteniment d’aquesta i altres fonts amb casuístiques similars. Les noves taxes no es podran aplicar de forma imminent, perquè caldrà adequar els espais a la normativa vigent, però serviran per tindre-ho a punt de la forma més ràpida possible. De moment no es podrà sancionar, però sí que la policia podrà fer fora del riu a aquells que s’hi banyin i multar-los en cas de desobediència. Orriols va afirmar que ara mateix, s’ha “expulsat als ripollesos d’espais que sempre hem tractat amb respecte i civisme”. En els últims anys l’accés a la font del Tòtil s’ha popularitzat entre persones d’altres indrets de la geografia catalana, sobretot d’origen llatí, que s’hi refereixen com la “Poza del Sapo”.
La nova mesura va ser ben acollida pels regidors de l’oposició. El seu cap, Ferran Raigón de Junts, va especificar que “fins que no ens toquen la butxaca no creiem”, i va demanar que s’ampliés la normativa a aquells que utilitzen aparells de música amb el volum excessiu, o els que es passegen sense samarreta per l’espai públic, per tal de recuperar “valors que s’han perdut”. El regidor independent Joaquim Colomer va qüestionar el baix preu que tindrà l’ús de les barbacoes, sobretot per grups amplis de persones, i, en canvi, el de la CUP, Jordi Hostench, va reclamar que a banda de sancions, també es reforci la figura d’informadors. A més va verbalitzar l’antiga reivindicació d’una piscina pública com a refugi climàtic. Durant la votació, que va aprovar-se amb catorze vots a favor (Aliança, Junts, ERC i PSC) i tres abstencions (CUP i Som-hi), va entrar un rat penat a la sala de plens Eudald Pradell, que va tornar-ne a sortir al cap de mig minut de volar-hi descontroladament, davant l’estupefacció de regidors i públic assistent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
- L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Nylstar torna a filar a Blanes: de fàbrica en crisi a peça clau d’un grup xinès