Set de cada deu estacions del Meteocat registren nits tropicals el juny, rècord des del 2003
Un 72% de punts de mesura han superat els 35ºC, i un 17% s'han enfilat per sobre dels 40ºC
Guifré Jordan (ACN)
El juny ha deixat la proporció més alta d'estacions del Meteocat amb nits tropicals en les dues últimes dècades. En 128 dels 184 punts de mesura del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els termòmetres no han caigut per sota dels 20ºC com a mínim un dels dies de juny, segons dades del propi ens consultades per l'ACN. Això representa un 69,5% del total d'estacions, una xifra només superada aquest segle pel 2003, amb un 77%. A més, també en set de cada deu localitzacions, els termòmetres s'han enfilat per sobre dels 35ºC en algun moment del mes, i en un 17%, s'han superat els 40ºC. En sis estacions s'ha registrat la màxima de qualsevol mes de juny, totes elles a les comarques de Ponent o l'Ebre.
El barri del Raval de Barcelona és el punt on s'han comptabilitzat més nits tropicals, 23 de les 30, una xifra que se situa entre les cinc més altes des que l'estació va començar a operar el 2006, però que no arriba al juny de l'any passat, en què totes les nits van ser tropicals. Com és habitual, la costa és on es registren mínimes nocturnes més altes: als Alfacs (Montsià) se'n compten 22 aquest juny, una més que a Badalona i que al port de Barcelona. A Mataró han arribat a 20 nits tropicals, més que a Portbou (19), l'Illa de Buda (18) o Amposta (17).
A l'interior, hi ha indrets on s'han viscut una desena de nits tropicals, com ara a Montserrat, a Granollers, al santuari de Queralt o bé a Tàrrega. I a altres punts de mesura, també lluny del mar, se n'ha registrat alguna tot i no ser habitual al juny; és el cas de Vilafranca del Penedès, Vacarisses, el Poal o bé Vic.
En alguns casos, els termòmetres nocturns no han baixat ni de 25ºC. Al Raval, a Barcelona, s'ha donat aquesta circumstància en nou ocasions, dues menys que l'any passat, però més que qualsevol altre any des que es va posar en marxa l'estació meteorològica el 2006. A Badalona se n'han viscut tres, una més que a Cabanes, a Montserrat o a Mataró. En el conjunt del país, deu estacions han sofert nits tòrrides, un rècord històric des de l'inici de la sèrie històrica empatat amb el juny passat.
Màximes de 43ºC
L'excepcionalitat de les mínimes també s'ha donat en les màximes. De les estacions amb més de vint anys de dades, sis han vist com aquest juny batia tots els rècords de temperatures més altres en el sisè mes de l'any. Els 43ºC de Vilanova de Segrià del 22 de juny, en plena onada de calor que es va allargar del dia 21 al dia 24, van marcar el màxim del mes passat arreu del país, i es van quedar a menys d'un grau del màxim absolut registrat en un juny.
Així, Vilanova de Segrià va assolir el seu màxim històric per aquest mes, com també ho va fer Algerri (41,7ºC), el Poal (41,7ºC) i Vallfogona de Balaguer (41,2ºC), així com l'Aldea (36,6ºC) i els Alfacs (34,7ºC).
En conjunt, 32 de les 184 estacions amb dades van superar els 40ºC de màxima en algun moment de juny, és a dir, un 17% del total. Alfarràs i Lleida ciutat van ser els únics punts on es va sobrepassar aquest llindar en quatre dies diferents. De fet, la gran majoria de localitzacions on el termòmetre va enfilar-se als 40ºC es troben a les comarques de Ponent, però també es va donar la circumstància a Vinebre, en tres dies, o bé a la Catalunya Central –a Sant Salvador de Guardiola, Solsona i Cardona s'hi va arribar el dia 22, coincidint amb el pic de l'onada de calor–.
Arreu de Catalunya, en set de cada deu estacions del Meteocat, el mercuri va sobrepassar els 35ºC en algun moment del mes, un fenomen que es va donar de manera transversal excepte a l'alta muntanya.
- Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
- L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Nylstar torna a filar a Blanes: de fàbrica en crisi a peça clau d’un grup xinès