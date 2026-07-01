Intoxicat un treballador de la deixalleria de Puigcerdà per una fuita química
Els Bombers han localitzat diversos bidons amb un producte irritant a l’interior de la nau i el SEM ha traslladat el ferit a l’Hospital de Cerdanya
Un treballador de la deixalleria de Puigcerdà ha resultat intoxicat aquest dimecres a primera hora del matí per una fuita de productes químics. El succés s’ha produït cap a les sis de la matinada a les instal·lacions situades al polígon industrial del Mallol, i ha obligat a mobilitzar el SEM, la Policia Local de Puigcerdà i els Bombers de la Generalitat.
Segons fonts d’emergències, els Bombers hi han desplaçat dues dotacions i han estat treballant a l’interior de la nau, on hi havia una mena de boirina. Els efectius han fet comprovacions per intentar determinar quin producte podia haver inhalat el treballador afectat.
Durant la inspecció, els Bombers han localitzat un palet amb diversos bidons a l’interior de la nau. Els han retirat cap a l’exterior i han ventilat les instal·lacions. El lector de gasos ha detectat que es tractava d’un producte irritant que s’estava escapant d’algun dels recipients.
El SEM ha atès el treballador ferit i l’ha evacuat a l’Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà. De moment no han transcendit més detalls sobre el seu estat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
- L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Nylstar torna a filar a Blanes: de fàbrica en crisi a peça clau d’un grup xinès