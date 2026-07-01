Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Col·lapse torre TossaTocaments menor PalamósNylstarRescat Sant Pere PescadorOcupació EmpuriabravaRegularització immigrantsMundial futbol
instagramlinkedin

Intoxicat un treballador de la deixalleria de Puigcerdà per una fuita química

Els Bombers han localitzat diversos bidons amb un producte irritant a l’interior de la nau i el SEM ha traslladat el ferit a l’Hospital de Cerdanya

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Puigcerdà

Un treballador de la deixalleria de Puigcerdà ha resultat intoxicat aquest dimecres a primera hora del matí per una fuita de productes químics. El succés s’ha produït cap a les sis de la matinada a les instal·lacions situades al polígon industrial del Mallol, i ha obligat a mobilitzar el SEM, la Policia Local de Puigcerdà i els Bombers de la Generalitat.

Segons fonts d’emergències, els Bombers hi han desplaçat dues dotacions i han estat treballant a l’interior de la nau, on hi havia una mena de boirina. Els efectius han fet comprovacions per intentar determinar quin producte podia haver inhalat el treballador afectat.

Durant la inspecció, els Bombers han localitzat un palet amb diversos bidons a l’interior de la nau. Els han retirat cap a l’exterior i han ventilat les instal·lacions. El lector de gasos ha detectat que es tractava d’un producte irritant que s’estava escapant d’algun dels recipients.

Notícies relacionades

El SEM ha atès el treballador ferit i l’ha evacuat a l’Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà. De moment no han transcendit més detalls sobre el seu estat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
  2. L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
  3. Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
  4. Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
  5. Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
  6. Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
  7. Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
  8. Nylstar torna a filar a Blanes: de fàbrica en crisi a peça clau d’un grup xinès

Intoxicat un treballador de la deixalleria de Puigcerdà per una fuita química

Intoxicat un treballador de la deixalleria de Puigcerdà per una fuita química

Previsions astrològiques per Roser Bona del 3 al 9 de juliol de 2026

Previsions astrològiques per Roser Bona del 3 al 9 de juliol de 2026

‘La Friki’ reunirà a Banyoles prop d’un centenar d’estands i una cinquantena d’activitats

‘La Friki’ reunirà a Banyoles prop d’un centenar d’estands i una cinquantena d’activitats

El GPS d'una formigonera robada a Vulpellac permet recuperar-la a França

El GPS d'una formigonera robada a Vulpellac permet recuperar-la a França

Retards de mitja hora a l'R1 per una incidència en un tren al Masnou i de 20 minuts a l'R11 per robatori de coure

Retards de mitja hora a l'R1 per una incidència en un tren al Masnou i de 20 minuts a l'R11 per robatori de coure

Blanes exposa 72 vestits de prêt-à-porter fets amb paper

Blanes exposa 72 vestits de prêt-à-porter fets amb paper

Set de cada deu estacions del Meteocat registren nits tropicals el juny, rècord des del 2003

Set de cada deu estacions del Meteocat registren nits tropicals el juny, rècord des del 2003

El 88% dels funcionaris docents de Girona obtenen la destinació que havien triat en primera opció

El 88% dels funcionaris docents de Girona obtenen la destinació que havien triat en primera opció
Tracking Pixel Contents