Girona registra 22.700 sol·licituds de regularització i és la tretzena província amb més demandants
A Catalunya se n’han presentat més de 257.000 i al conjunt de l’Estat la xifra puja fins a 1.174.000
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha publicat aquest dijous les dades definitives sobre el procés de regularització. A la demarcació de Girona s’han registrat 22.701 sol·licituds i és la tretzena província amb més demandants.
Catalunya se situa com el territori on s’han fet més sol·licituds de tot l’Estat: 257.602, el 21,9% del total. La segueixen la Comunitat de Madrid, amb 202.424 i el País Valencià, amb 167.286. Andalusia és la quarta comunitat amb 161.557. Al conjunt de l'Estat la xifra total és de 1.174.978 sol·licituds.
Si ens fixem en les dades de sol·licituds per cada 1.000 habitants, Girona és la que presenta la dada més baixa de les quatre províncies catalanes. Lleida és la més alta amb 35.230 sol·licituds per cada 1.000 habitants, Barcelona se situa en segon lloc amb 33.630, Tarragona en té 33.090 i Girona és la quarta amb 28.860.
Les dades superen de llarg les previsions incials del govern espanyol, que estimava que hi hauria unes 500.000 sol·licituds al conjunt de l'Estat i unes 150.000 a Catalunya. Segons les dades del Ministeri, més del 50% de les peticions ja han estat admeses a tràmit, que comporta una primera autorització temporal per residir i treballar a Espanya.
Pel que fa a les nacionalitats, el 67% dels sol·licitants són persones procedents d'Amèrica Central i Amèrica del Sud. Colòmbia és el país d'origen amb més sol·licituds i concentra el 26% del total, seguida del Marroc amb un 13,4%, Veneçuela amb un 11,7% i Perú amb un 8,8%. Per altra banda, el 81% de les persones que han demanat la regularització té menys de 45 anys i la majoria són homes (57%).
El termini per presentar sol·licituds es va obrir el 16 d'abril i es va tancar aquest dimarts 30 de juny. S'hi podien presentar tots els immigrants sense antecedents penals que visquessin de forma irregular a Espanya des d'abans de l'1 de gener de 2026 i portessin almenys cinc mesos residint a l'Estat, així com els que haguessin sol·licitat asil abans d'aquesta data.
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