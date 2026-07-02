Un incendi crema 2.000 metres quadrats de vegetació a l’AP-7 a Vilademuls
Els Bombers han treballat de matinada al marge de l’àrea de descans
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Els Bombers han treballat aquesta matinada en un incendi de vegetació a l’AP-7, al seu pas per Vilademuls.
El foc s’ha declarat cap a dos quarts de dues de la matinada al marge de l’àrea de descans de l’autopista, a l’altura del quilòmetre 46, i s’ha concentrat en una illeta de vegetació.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han sufocat les flames. L’incendi ha deixat uns 2.000 metres quadrats de vegetació afectats.
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