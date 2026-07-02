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Un incendi crema 2.000 metres quadrats de vegetació a l’AP-7 a Vilademuls

Els Bombers han treballat de matinada al marge de l’àrea de descans

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

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Eva Batlle

Eva Batlle

Vilademuls

Els Bombers han treballat aquesta matinada en un incendi de vegetació a l’AP-7, al seu pas per Vilademuls.

El foc s’ha declarat cap a dos quarts de dues de la matinada al marge de l’àrea de descans de l’autopista, a l’altura del quilòmetre 46, i s’ha concentrat en una illeta de vegetació.

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Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han sufocat les flames. L’incendi ha deixat uns 2.000 metres quadrats de vegetació afectats.

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