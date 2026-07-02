L'ARC atorga 330.000 € per retirar amiant de cobertes malmeses per pedregades a la Garrotxa i l'Alt Urgell
Un total de 34 beneficiaris rebran ajuts per a la neteja i tractament de residus d'amiant a la Garrotxa i l'Alt Urgell
Arnau Lara
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt la concessió de subvencions destinades a la neteja, la retirada, el transport i el tractament dels residus d'amiant de cobertes d’edificacions afectades per pedregades que van tenir lloc a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Urgell, l’any 2025. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va informar d’aquests episodis meteorològics excepcionals, concretament datats l'1 de juny en el cas de la Garrotxa i el Ripollès, i el 19 d'agost a l'Alt Urgell. Aquelles precipitacions van afectar negativament a nombroses finques de la zona, de les quals els responsables denunciaven la lentitud del sistema al món rural en comparació a la ciutat, a més de vehicles, teulades o les plaques fotovoltaiques instal·lades a l'Ajuntament i a l'Oficina de Turisme de Sant Pau.
S’han atorgat ajuts a 34 beneficiaris per un valor total de 330.984 €. A la Garrotxa, reben ajuts 3 municipis: Santa Pau (12 atorgaments), Sant Joan les Fonts (1) i Mieres (2). En total, 15 beneficiaris. El valor conjunt dels ajuts és de 240.214,75 €. La major part dels beneficiaris són persones físiques, autònomes i comunitats de veïns, però hi ha també empreses. D’altra banda, del municipi de les Valls d’Aguilar, a l’Alt Urgell, reben ajuts 19 beneficiaris. En aquest cas, tots ells són persones físiques, autònomes i comunitats de veïns. El valor conjunt dels ajuts és de quasi 90.769,25 €.
Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la neteja, la retirada, el transport i el tractament dels residus d'amiant, així com cobrir també les despeses econòmiques de les retirades ja efectuades de cobertes que contenien fibrociment, que havien estat malmeses a causa d'episodis meteorològics excepcionals o catastròfics informats pel Meteocat. El procediment de concessió ha estat el de concurrència pública no competitiva, és a dir, s’ha seguit l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, sempre que es presentés la documentació adequada en els períodes fixats.
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