El Ripollès concentra les pluges més abundants d’un juny molt càlid i sec a Catalunya
Camprodon encapçala els registres del Meteocat en un mes marcat per la calor persistent i les tempestes al nord-est
El juny ha estat molt càlid i sec a Catalunya, però les comarques gironines han deixat algunes de les principals excepcions del mes. Segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el Ripollès concentra els registres de pluja més elevats del país, en un mes en què la calorada de la segona quinzena va ser excepcionalment persistent.
“Podríem dir que hem tingut un juny que s’ha comportat climàticament com un juliol. Aquest comportament ha estat marcat per la intensa calor de la segona quinzena de juny, amb una onada de calor que ens va deixar màximes de fins a 43°C a punts del Segrià i valors superiors als 40°C a bona part de Ponent.”, explica Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades.
Més enllà dels valors extrems, l'episodi ha destacat per la seva persistència: entre el 19 i el 30 de juny les temperatures es van mantenir molt per sobre de la mitjana climàtica, amb una calor gairebé ininterrompuda amb nits molt càlides al litoral, fins i tot tòrrides en alguns sectors. “El mes de juny al complet no ha estat rècord, però si ens fixem en la darrera quinzena del mes podem observar que ha empatat amb la de l’any passat com a la més càlida per un mes de juny des que es tenen registres”, afegeix el meteoròleg.
Pluviomètricament, el juny ha estat sec a gran part del país i molt sec a Ponent, a excepció del Ripollès, la comarca on ha plogut més de tot Catalunya, i punts de la Selva i la Garrotxa. De les estacions del Meteocat que han superat els 100 mm durant el juny, gairebé totes són de comarques gironines. La primera és Camprodon, amb 168,1 mm, seguida de Sant Pau de Segúries, les Llosses, Campdevànol, Santa Coloma de Farners, Sant Joan de les Abadesses i Olot-el Parc Nou.
Precedents de la calorada
Si bé la intensitat de l’onada de calor dels dies 21 a 24 va ser especialment rellevant a Ponent, aquests últims anys hi ha almenys tres precedents de calor tant o més intensa al juny. En primer lloc, a finals de juny de 2019, Catalunya va viure una onada de calor històrica que va provocar màximes de 40 a 43ºC a gran part de l’interior i a diversos sectors del prelitoral els dies 28 i 29. La gran majoria dels rècords de juny de les estacions meteorològiques són encara els d’aquells dies.
Un altre cas és el juny de 2022 que va ser un mes molt càlid a Catalunya, amb una onada de calor més intensa que la d’enguany i excepcionalment primerenca, entre el 15 i el 18 de juny. Novament, va deixar màximes de 40 a 43ºC a molts sectors de l’interior i a trams del prelitoral. Finalment, l’any 2025 Catalunya va viure el juny més càlid que s’ha registrat, des del punt de vista de la temperatura mitjana mensual, i a finals de mes, entre els dies 28 i 30, la temperatura va pujar fins a valors semblants als més càlids del juny d'aquest any.
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