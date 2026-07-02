SATSE alerta que els CAP de la costa afronten l'estiu sense un reforç “real” de les plantilles
El sindicat avisa que la situació als centres "repercuteix" en la qualitat de l'atenció i demana planificació a Salut
El sindicat SATSE Catalunya adverteix que els centres d’atenció primària (CAP) de les zones costaneres afronten com cada estiu “un augment molt significatiu de la pressió assistencial sense un reforç real de les plantilles”. En un comunicat, el sindicat alerta que l’increment de la població flotant, sumat a les vacances del personal i a unes contractacions addicionals que no són “suficients”, “repercuteix directament” en la qualitat de l’atenció que reben tant els veïns com els turistes. SATSE reclama al Departament de Salut una planificació estructural, amb contractacions “reals” i “suficients” davant l’augment estacional de població i li demana que “deixi de recórrer a mesures temporals”.
SATSE insisteix que les plantilles “ja estan tensionades durant la resta de l’any i que a l’estiu han d’atendre el doble de persones” en els centres de les destinacions de platja i avisa que aquesta situació “genera retards, sobrecàrrega i risc de deteriorament de la qualitat assistencial”.
L’organització sindical assegura que les “suposades incorporacions vinculades al Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) no representen un augment real de professionals, ja que sovint es tracta de contractes eventuals que es reetiqueten com a reforços del pla”. El sindicat considera que el pla serveix per “maquillar la precarietat existent”.
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