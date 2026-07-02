Tanquen el Gorg Blau de Sadernes per risc de despreniments
El Consorci de l'Alta Garrotxa ha pres la mesura després de l'accident mortal de la setmana passada
El Consorci de l'Alta Garrotxa ha emès un breu comunicat en el qual informa del tancament d'accés al Gorg Blau de Sadernes. La zona ha estat perimetrada pels serveis d’emergència i seguretat per tal d’impedir-hi l’accés. La decisió arriba després que dissabte passat una noia patís un accident que li va acabar causant la mort.
Des del Consorci s'ha decidit tallar l'accés al gorg per risc de despreniment. El comunicat no detalla fins quan romandrà tancat l'accés a un dels gorgs més freqüentats de l'estiu en aquesta zona de l'Alta Garrotxa. La mesura es pren a petició dels Mossos d’Esquadra, ja que encara hi ha una investigació oberta.
Les autoritats apel·len a la ciutadania a fer cas de la senyalització i les restriccions per tal de garantir la seguretat a la zona. El que no queda afectat per la restricció és el camí que porta al Salt del Brull, ubicat sobre del Gorg Blau, riera de Sant Aniol amunt: "Pel que fa al camí del Salt del Brull, aquest sí que segueix obert perquè no té risc de despreniments", ha explicat Xavier Guitart, president del Consorci de l'Alta Garrotxa en declaracions a garrotxadigital.cat.
Dissabte passat una noia de 18 anys de Badalona va morir després de rebre l'impacte d'una roca, procedent del camí d'accés al Gorg Blau, mentre estava asseguda a la vora del mateix gorg, amb altres persones. Els serveis d'emergències se la van endur a l'Hospital Trueta de Girona en estat crític, però els metges no van poder fer res per salvar-li la vida.
- Mor una dona de 94 anys en caure del balcó del seu domicili al barri de Sant Ponç de Girona
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa
- El peculiar camp enmig d’un bosc que espera l’Olot i el Girona B
- Necrològiques de l'1 de juliol de 2026
- Evacuen una nena de 3 anys després d'estar a punt d'ofegar-se a la piscina de Sant Hilari
- Necrològiques del 2 de juliol de 2026
- La caiguda de dos grans plàtans va provocar un forat d’uns 36 metres quadrats a la Devesa de Girona