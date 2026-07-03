El 66,7% dels residents a comarques gironines es desplacen diariament amb vehicles privats
El 82,6% de la població resident de 4 anys o més a les comarques gironines es desplaça en dies feiners, i només un 6,5% ho fa amb transport públic
Arnau Lara
Silvia Paneque ha presentat aquest divendres al matí els resultats de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana de les Comarques Gironines (EMQ), un recull de dades sobre la mobilitat dels residents gironins elaborat a partir de 13.895 entrevistes compreses entre el 15 de novembre de 2024 i el 16 d'abril de 2025. Els resultats certifiquen un problema a la promoció del transport públic. 663.416 dels residents a les comarques gironines es desplacen en dies feiners, és a dir un 82,6%. i més de la meitat, un 58,9% ho fan en vehicle particular. Aquesta xifra escala al 66,7% si ens referim a dissabtes i diumenges. Susi López, directora general de transports i mobilitat ha recalcat la tristesa que suposa el 6,5% de mobilitat en transport públic. A més, el 34,6% de la població es desplaça a peu o en bicicleta.
Durant l'acte, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha estat acompanyada per la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, i del delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, delegat del Govern de la Generalitat a Girona. L'enquesta permet conèixer els hàbits de desplaçament de la població. Quins mitjans de transport utilitza, amb quina finalitat es mou, i analitzar els resultats segons variables com el gènere, edat o el lloc de residència. L’enquesta constitueix el punt de partida per a l’elaboració del futur Pla Director de Mobilitat de les Comarques Gironines.
Les dades també mostren que les dones fan un ús més elevat dels modes sostenibles que els homes i que la mobilitat de les Comarques Gironines es caracteritza per un elevat nivell d'autocontenció, amb la major part dels desplaçaments realitzant-se dins de la mateixa comarca o entre comarques gironines.
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