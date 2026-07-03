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El foc de Vilavenut s’acosta a l’estabilització i allibera mitjans aeris per a les Gavarres

Els Bombers treballen per acabar d’encerclar el foc del Pla de l’Estany i redirigir recursos cap al gran incendi de les Gavarres

Vídeo: Incendi de vegetació a Vilavenut, al terme municipal de Fontcoberta

Vídeo: Incendi de vegetació a Vilavenut, al terme municipal de Fontcoberta

Marc Martí Font

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Eva Batlle

Tony Di Marino

Vilavenut

L’incendi de Vilavenut, al municipi de Fontcoberta, s’acosta a l’estabilització i ja permet alliberar mitjans aeris per reforçar el dispositiu de l’incendi de les Gavarres. Els Bombers treballen per acabar d’encerclar el foc del Pla de l’Estany, que ha evolucionat en condicions més favorables que el gran incendi que afecta el Baix Empordà.

L’avís del foc s’ha rebut a les 12.36 hores i inicialment s’hi han destinat tres mitjans aeris i 17 dotacions terrestres. Les flames han avançat principalment per camps agrícoles, i també s’han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i frenar-ne la progressió.

La millora de la situació permet ara retirar part dels mitjans aeris perquè es desplacin cap a les Gavarres, on l’incendi continua sent el principal focus de preocupació per la seva magnitud, el canvi de vent i el potencial de creixement.

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Arran de l’incendi de Vilavenut, s’ha ordenat el confinament de Vilavenut i del Palol de la Farga. Les autoritats demanen als veïns que segueixin les indicacions dels serveis d’emergència, tanquin portes i finestres i truquin al 112 només en cas d’emergència. El foc també manté afectacions viàries. La GI-513 està tallada entre Cornellà del Terri i Vilademuls en tots dos sentits.

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