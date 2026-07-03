Un nou incendi crema a Vilavenut mentre continua actiu el foc de la Bisbal
Els Bombers han mobilitzat helicòpters bombarders i dotacions terrestres fins a Fontcoberta, on el foc ha afectat l’entorn de l’ermita de Santa Caterina d’Espasens
Un nou incendi s’ha declarat aquest divendres al migdia a Vilavenut, al municipi de Fontcoberta, mentre els Bombers continuen treballant en el foc que crema a peu de les Gavarres, a la Bisbal d’Empordà.
Segons les primeres informacions, fins a la zona s’hi han desplaçat almenys tres helicòpters bombarders i diverses dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat. El foc s’ha declarat en un punt situat a la zona de l’ermita de Santa Caterina d’Espasens, al Pla de l’Estany, en un entorn proper al límit entre Fontcoberta, Vilademuls i Cornellà del Terri.
De moment, els Bombers indiquen que encara disposen de poca informació sobre l’abast de l’incendi. Testimonis sobre el terreny expliquen que les flames han cremat l’entorn de l’ermita i d’una casa propera. L’habitatge no hauria resultat afectat pel foc, però sí tot el voltant, que ha quedat cremat.
Aquest nou incendi arriba en una jornada especialment complicada a les comarques gironines, marcada pel foc declarat al terme de la Bisbal d’Empordà, que ha obligat a mobilitzar nombrosos recursos d’emergència i a ordenar confinaments preventius en diferents punts de la zona.
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