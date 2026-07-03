Quatre dels sis empresonats pel macrooperatiu de la marihuana a les comarques de Girona surten de la presó després de pagar fiança
El jutjat els deixa en llibertat provisional després d’abonar 6.000 euros cadascun en una causa amb prop de 4 milions en diners i béns intervinguts
Quatre dels sis investigats que es trobaven en presó provisional arran del macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra contra el cultiu de marihuana i el blanqueig de capitals a les comarques gironines han quedat en llibertat provisional després de pagar una fiança de 6.000 euros cadascun.
La decisió afecta els principals líders de la causa oberta pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Girona, que tutela la investigació del cas conegut com a Ginos. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí, els quatre van sortir aquest dijous del centre penitenciari després d’abonar les fiances fixades judicialment, que sumen 24.000 euros.
Entre els investigats que han recuperat la llibertat hi ha el responsable d’un grow shop de Quart que els Mossos situen dins la presumpta cúpula de l’organització criminal. El seu fill, també investigat, era opositor per ingressar al cos dels Mossos d'Esquadram un extrem que la policia no va desmentir ni confirmar en roda de premsa el dia de la presentació dels resultats de l'operació.
La causa continua oberta i els investigats mantenen la seva condició processal, però ja no hauran de continuar a la presó mentre avança la instrucció.
La sortida de presó es va celebrar amb un dinar, assegura Punsí, en un restaurant proper a l'aeroport de Girona i arriba poc més d’un mes després de l’explotació policial del cas, una de les operacions antidroga més importants a la província Girona. El dispositiu es va fer el 26 de maig i es va donar a conèixer públicament el 18 de juny. Hi van participar més de 600 efectius dels Mossos d’Esquadra i es van practicar 27 entrades i escorcolls en domicilis, naus i establiments de municipis com Girona, Riudarenes, Cassà de la Selva, l’Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt.
L’operació va acabar amb 28 detinguts, 14 plantacions de marihuana desmantellades, més de 6.000 plantes intervingudes i prop de 30 quilos de cabdells preparats per a la venda. Els investigadors també van intervenir armes de foc, diners en efectiu, comptes bancaris, vehicles i van bloquejar més de 30 propietats immobiliàries. En conjunt, els Mossos calculaven que els diners i béns afectats per la investigació s’acostaven als 4 milions d’euros, sense comptar el valor de la droga intervinguda. Als encausats se’ls atribueixen presumptament delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d’armes, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric.
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