Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi GavarresFestivals d'estiuTour de FrançaAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Activen el nivell màxim d’alerta per incendi a 20 municipis del Baix Empordà i el Gironès

Els Agents Rurals demanen màxima precaució al medi natural

El foc des d'una platja de Palamós

El foc des d'una platja de Palamós / Cedida

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Els Agents Rurals han activat aquest dissabte el nivell màxim d’alerta per incendi a 20 municipis del Baix Empordà i el Gironès pel perill extrem de foc. La mesura entra en vigor aquest 4 de juliol a les 12.00 hores i afecta municipis situats a l’entorn del massís de les Gavarres.

Al Baix Empordà, els municipis inclosos són Calonge i Sant Antoni, Castell, Platja d’Aro i s’Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, la Bisbal d’Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d’Aro, Torrent i Vall-llobrega. Al Gironès, el nivell màxim del Pla Alfa afecta Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart i Sant Martí Vell.

Notícies relacionades

Els Agents Rurals demanen màxima precaució al medi natural i recorden que, en cas de veure una columna de fum, cal trucar immediatament al 112.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’incendi de la Bisbal entra a les Gavarres i obliga a ampliar el confinament a nou municipis
  2. Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
  3. Tapiades les entrades del geriàtric de Girona per evitar ocupacions il·legals
  4. Crema sense control un incendi forestal a peu de les Gavarres a la Bisbal
  5. Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
  6. Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
  7. Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
  8. Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt molt més a compte fer això

Activen el nivell màxim d’alerta per incendi a 20 municipis del Baix Empordà i el Gironès

Activen el nivell màxim d’alerta per incendi a 20 municipis del Baix Empordà i el Gironès

Les imatges aèries dels Bombers mostren l’abast de l’incendi a les Gavarres

Les imatges aèries dels Bombers mostren l’abast de l’incendi a les Gavarres

Voluntaris de Cruïlles rescaten més d'un centenar d'animals que estaven en zones properes a l'incendi

Voluntaris de Cruïlles rescaten més d'un centenar d'animals que estaven en zones properes a l'incendi

El bisbe de Girona expressa el seu suport als afectats per l’incendi de les Gavarres

El bisbe de Girona expressa el seu suport als afectats per l’incendi de les Gavarres

Veïns de Cruïlles fa més d'un dia que no tornen a casa: "No se'ns ha cremat la casa perquè Déu no ha volgut"

Veïns de Cruïlles fa més d'un dia que no tornen a casa: "No se'ns ha cremat la casa perquè Déu no ha volgut"

El tancament de les Gavarres arran de l'incendi i el "risc extrem" de nous focs es mantindrà com a mínim fins divendres

El tancament de les Gavarres arran de l'incendi i el "risc extrem" de nous focs es mantindrà com a mínim fins divendres

Vídeo: Imatges aèries de l'incendi que està cremant les Gavarres

La Garrotxa impulsa un nou model tarifari del transport escolar postobligatori per a garantir la igualtat d'oportunitats

La Garrotxa impulsa un nou model tarifari del transport escolar postobligatori per a garantir la igualtat d'oportunitats
Tracking Pixel Contents