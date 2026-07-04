Activen el nivell màxim d’alerta per incendi a 20 municipis del Baix Empordà i el Gironès
Els Agents Rurals demanen màxima precaució al medi natural
Els Agents Rurals han activat aquest dissabte el nivell màxim d’alerta per incendi a 20 municipis del Baix Empordà i el Gironès pel perill extrem de foc. La mesura entra en vigor aquest 4 de juliol a les 12.00 hores i afecta municipis situats a l’entorn del massís de les Gavarres.
Al Baix Empordà, els municipis inclosos són Calonge i Sant Antoni, Castell, Platja d’Aro i s’Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, la Bisbal d’Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d’Aro, Torrent i Vall-llobrega. Al Gironès, el nivell màxim del Pla Alfa afecta Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart i Sant Martí Vell.
Els Agents Rurals demanen màxima precaució al medi natural i recorden que, en cas de veure una columna de fum, cal trucar immediatament al 112.
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