Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
Els batlles de Santa Cristina d’Aro, Calonge i la Bisbal lamenten que molts conductors es desplacessin a la zona malgrat les recomanacions de no fer-ho
Diversos alcaldes de l’Empordà han criticat aquest dissabte, en declaracions a RAC1, que molts visitants no respectessin les restriccions de mobilitat i les recomanacions de no acostar-se a la zona afectada per l’incendi de les Gavarres. Les autoritats havien demanat que les persones de fora dels municipis afectats no s’hi desplacessin, però la petició no es va acabar de complir coincidint amb el primer cap de setmana de juliol.
L’alcalde de Santa Cristina d’Aro, Josep Xifre, s’ha mostrat especialment crític amb les persones que van fer cas omís de les indicacions. «No n’han fet ni cas, ha pujat gent», ha lamentat a l’emissora, en referència als desplaçaments cap a la zona malgrat l’emergència.
També l’alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha assegurat que molts visitants van acabar arribant igualment fins a les poblacions de l’Empordà. «Les carreteres estaven absolutament plenes», ha afirmat. Soler ha remarcat que «no era el millor dia per venir, sense cap mena de dubte» i ha afegit que, en una situació com aquesta, «les carreteres havien d’estar netes» per facilitar el pas dels serveis d’emergència.
Per la seva banda, l’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio, ha explicat que la mobilitat a les carreteres va ser similar a la d’un cap de setmana habitual d’estiu. Aparicio ho ha atribuït, en part, al fet que el festival de Cap Roig mantingués la seva programació. «Ahir no es van suspendre les actuacions i, per tant, era una mica contradictori dir-li a la gent que no vingués», ha apuntat.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, també ha explicat al programa Via Lliure de RAC1 que divendres hi va haver un 13% menys de vehicles entrant a la zona per la C-35 i la C-31. Tot i això, la reducció va ser més important en les sortides, amb una circulació un 30% inferior a l’habitual. Lamiel ho ha atribuït a l’efecte del confinament, fet que implica que van entrar més vehicles dels que van sortir de l’àrea afectada.
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