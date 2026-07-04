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El bisbe de Girona expressa el seu suport als afectats per l’incendi de les Gavarres

Fra Octavi Vilà agraeix la tasca dels equips d’emergència i demana seguir les indicacions de les autoritats

Flames de l'incendi de les Gavarres

Flames de l'incendi de les Gavarres / ACN

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Redacció

Redacció

Girona

El bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, ha expressat la seva proximitat a les persones afectades per l’incendi del massís de les Gavarres, que des d’aquest divendres afecta diversos municipis de la diòcesi. En un comunicat, Vilà ha traslladat el suport de tota l’Església de Girona a les famílies que pateixen les conseqüències del foc, especialment a les que han hagut de ser confinades o evacuades, i a aquelles que viuen amb angoixa l’evolució de les flames.

El bisbe també ha tingut paraules per a les persones que veuen amenaçades les seves llars, els seus béns o els seus mitjans de vida. En aquest context, ha volgut expressar el seu agraïment als Bombers, als cossos de seguretat, als serveis d’emergència, als ajuntaments, als professionals sanitaris, als voluntaris i a totes les persones que treballen per protegir la població i preservar el territori. Segons Vilà, la seva entrega i professionalitat són «un testimoni d’autèntic servei al bé comú».

En el comunicat, fra Octavi Vilà també remarca el valor natural de les Gavarres, que defineix com un patrimoni de gran valor i com un espai que recorda la responsabilitat de custodiar la natura amb respecte. El bisbe considera que el dolor provocat per l’incendi ha de reforçar el compromís de tenir cura de la “casa comuna”.

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En aquest sentit, cita l’encíclica Laudato si’, del papa Francesc, sobre el desafiament ambiental i la necessitat d’un diàleg compartit sobre el futur del planeta. Finalment, Vilà demana a la ciutadania que segueixi amb responsabilitat les indicacions de les autoritats i que col·labori per facilitar la feina dels equips d’emergència.

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