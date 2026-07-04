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La Garrotxa impulsa un nou model tarifari del transport escolar postobligatori per a garantir la igualtat d'oportunitats

El nou model tarifari entrarà en vigor el curs vinent i constarà d'un preu únic d'1,50 €

Imatge d'arxiu d'un autobús

Imatge d'arxiu d'un autobús / Consell Comarcal de la Garrotxa.

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Arnau Lara

La Garrotxa

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat un nou model tarifari per al transport escolar postobligatori amb la raó de garantir la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat de la comarca, independentment del municipi on resideixi. Una iniciativa que vol evitar que la distància fins al centre educatiu es tradueixi en una càrrega econòmica per a les famílies.

Aquest model entrarà en vigor a partir del curs 2026-2027. Així, a partir d’aquest setembre el Consell Comarcal aplicarà un preu únic i mínim per a tots els usuaris del transport escolar postobligatori, independentment de la ruta o del municipi d'origen. Aquest preu únic rondarà l’1,50 €, que és el llindar mínim establert per la normativa. També es preveu mantenir les bonificacions per a germans, amb un import d’un euro per al segon germà, i 0,50 a partir del tercer.

La Garrotxa preveu reduir així de manera molt significativa el cost que assumien moltes famílies fins ara, especialment les residents als municipis més allunyats dels centres educatius. Segons les estimacions, l'estalvi anual podrà superar els 600 euros en alguns punts de la comarca, concretament a Oix (693,91 €) i a Sales de Llierca (616,63 €).

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Aquest nou model s'ha definit aprofitant el marge d'actuació que la normativa vigent marcada pel Departament d’Ensenyament permet als consells comarcals en la gestió del transport escolar postobligatori. En paraules de la consellera comarcal d’Educació, Rosa Maria González, “Hem de treballar perquè sigui on sigui que decideixin habitar les famílies no ha de condicionar les oportunitats educatives dels seus fills i filles”.

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