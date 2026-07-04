Girona perd el 58% de les comunitats de vida contemplativa en 15 anys
La diòcesi passa d’una dotzena de comunitats monàstiques o contemplatives el 2010 a cinc el 2026: cistercencs a Solius, carmelites a Olot i Banyoles, clarisses a Vilobí i benedictines a Girona
La vida contemplativa ha perdut pes a la diòcesi de Girona en els darrers 15 anys. Segons les dades publicades en la Guia de l’Església de Girona, editada pel Bisbat, la demarcació ha passat d’una dotzena de comunitats monàstiques o contemplatives localitzades l’any 2010 a conservar-ne cinc en l’actualitat, xifra que representa una caiguda del 58%. Es tracta dels cistercencs de Solius, els carmelites d’Olot, les carmelites de Banyoles, les clarisses de Vilobí d’Onyar i les benedictines de Sant Daniel, ubicades a Girona.
La fotografia actual la va sintetitzar el bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, amb motiu de la jornada Pro Orantibus, dedicada a la pregària per les vocacions a la vida contemplativa. En una carta publicada al 'Full Parroquial', va assenyalar que la diòcesi compta avui amb cistercencs a Solius, carmelites a Olot i Banyoles, clarisses a Vilobí d’Onyar i benedictines a Sant Daniel de Girona. El mateix text admetia que altres comunitats han anat desapareixent per l’envelliment dels seus membres i la impossibilitat de mantenir oberts els monestirs.
La comparació amb la Guia de l’Església de Girona del 2010 mostra l’abast del canvi. Aleshores hi constaven, en l’àmbit femení contemplatiu, les benedictines de Sant Daniel, les carmelites de Banyoles i Girona, les clarisses a Torroella de Montgrí, Fortià i Vilobí d’Onyar, les clarisses de la Divina Providència d’Olot, les clarisses caputxines de Girona i les esclaves del Santíssim Sagrament i de la Immaculada. En l’àmbit masculí hi figuraven els carmelites d’Olot, els carmelites descalços de Palafrugell i els cistercencs de Solius.
La davallada de la vida contemplativa a les comarques gironines, centrada en la pregària i la vida monàstica, s’emmarca en una caiguda general de la vida consagrada, que inclou també congregacions i instituts dedicats a tasques educatives, socials, pastorals o assistencials. La Guia del 2010 recollia 97 comunitats d’instituts de vida religiosa a la diòcesi, 18 de masculines i 79 de femenines. L’edició d’enguany en comptabilitza 42: 9 comunitats masculines i 33 de femenines.
La delegada episcopal per a la Vida Consagrada del Bisbat de Girona, Pilar Pina, assenyala que "el canvi no és tràgic, sinó que estem davant d’un canvi d’època". En aquest sentit, constata que "és cert que ara hi ha menys comunitats, però hi ha més compromís social, espiritual, apostòlic i personal".
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