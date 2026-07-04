La Molina posa en funcionament la totalitat de la seva oferta estival
Després de l’inici de temporada el 20 de juny, l’estació gironina activa tota la seva oferta estival amb el Telecadira Cap de Comella i l'inici de les activitats aquàtiques a la Zona del Llac i a la piscina
L’estació de muntanya de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ja té oberts tots els espais per gaudir de la temporada d’estiu. L’equipament de Pirineu365 ha posat en funcionament el Telecadira Cap de Comella, la piscina climatitzada i totes les activitats aquàtiques de la zona del Llac, completant així una oferta estiuenca variada i pensada per a tots els públics.
Pels amants dels esports aquàtics, la Zona del Llac ofereix des d’avui, dissabte 4 de juliol, una gran varietat d’activitats que permeten descobrir del llac d’una manera única i original. Les persones visitants poden gaudir del lloguer de caiacs i patinets d’aigua, així com de bicicletes elèctriques infantils. A més disposen de l’opció de llogar bicicletes aquàtiques, les quals permeten descobrir el llac de forma diferent.
El llac també disposa d’un circuit esportiu per complementar la jornada activa a l’aire lliure i al Xiringuito El Llac per recuperar forces. L’espai dona la possibilitat de completar un circuit de disc golf, una activitat familiar integrada en el paisatge.
La Molina també compta amb una piscina climatitzada a 1.650 metres d’altura a l’assolellada zona situada al costat del restaurant El Bosc. La temperatura durant aquesta estació convida a banyar-se a l’aire lliure de la muntanya, en una instal·lació envoltada d’un gran espai de gespa que permet gaudir del sol. L’equipament és obert des de dissabte 27 de juny fins diumenge 30 d’agost d’11.00 h a 19.00 h.
Per explorar l’entorn d’una altra manera, les persones visitants de La Molina ja poden accedir al telecadira Cap de Comella que estarà en funcionament durant els caps de setmana i cada dia a partir del 18 de juliol. Els visitants també podran utilitzar el Telecabina Cadí-Moixeró per gaudir d’un passeig panoràmic que permet contemplar els Pirineus des d’una nova perspectiva amb boscos infinits.
Novetats destacades de l’estiu
Per als amants de la bicicleta, La Molina disposa de novetats destacades amb l’estrena d’un nou circuit de Cross Country i la millora de l’oferta del Bike Park, que presenta traçats renovats i tres nous circuits Bike Park Kids, pensats especialment per als més petits. Aquests espais infantils compten amb accés mitjançant la cinta Johan Cruyff, facilitant una experiència còmoda i segura.
Pel que fa als amants de la natura i l’activitat física, s’han dissenyat nous itineraris per descobrir els paisatges de l’estació a peu, en BTT o en e-bike. Aquestes rutes, adaptades a tots els nivells i ritmes, es poden consultar a través de la plataforma Wikiloc. A més, també es poden recórrer els circuits de la natura i de les mines, degudament senyalitzats amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquests itineraris també s’ofereixen en format guiat, que permet conèixer amb més profunditat la flora i la fauna de l’entorn.
La Molina, alhora, compta amb el Centre d’Esport Adaptat (CEA), un espai en què les persones amb alguna discapacitat poden gaudir de l’esport. Entre les principals activitats turístiques accessibles de l’estació destaquen les bicicletes de muntanya adaptades (BTT), les rutes amb bicicletes, el Parc d’Aventura als Arbres o el passeig en Telecabina.
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