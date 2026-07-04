El tancament de les Gavarres arran de l'incendi i el "risc extrem" de nous focs es mantindrà com a mínim fins divendres
Les flames han afectat hores d'ara 2.200 hectàrees dins un perímetre de 2.400
El tancament del massís de les Gavarres arran de l'incendi i el risc extrem que hi hagi més focs amb el nou episodi de temperatures elevades es mantindrà com a mínim fins divendres. El cap d'Àrea Regional de Girona dels Agents Rurals, Jaume Bosch, ha explicat que l'ordre del Govern s'activarà en breu, i que això comportarà activar el nivell 4 del Pla Alfa -el màxim previst- a tot el massís, que comprèn 31.000 hectàrees. En concret, afectarà 20 municipis entre el Gironès i el Baix Empordà. Bosch ha destacat que per fer efectiu el tancament es rebrà el suport de diferents cossos -entre els quals, els Mossos i les policies locals- i ha reiterat que, arran de la calorada, no descarten tancar més espais naturals en altres punts de Catalunya.
Bosch ha subratllat que l'activació del nivell 4 del Pla Alfa, que suposa el tancament del massís, s'ha adoptat perquè en els propers dies "entra una onada de calor que farà augmentar fins a extrem el risc d'incendi". "Tenim els efectius dels Bombers centrats a apagar el foc que crema des d'ahir i, per tant, ens preocupa molt que hi hagi persones que vulguin accedir al massís", ha subratllat.
El tancament, que suposa restringir qualsevol mena d'activitat al medi natural, afectarà 31.000 hectàrees (les que comprèn el massís) i s'estendrà a 20 municipis entre el Gironès i el Baix Empordà. "Prenem la mesura perquè nou de cada deu incendis es deuen a causes humanes; per tant, intentem evitar la freqüentació al massís en aquest moment de màxim perill, perquè qualsevol activitat pugui originar un nou incendi", ha afirmat Jaume Bosch.
Tan bon punt el Govern emeti l'ordre -que es preveu imminent- el tancament ja serà efectiu. Al dispositiu per restringir els accessos a les Gavarres hi participaran Agents Rurals, efectius dels Mossos d'Esquadra, de les ADF, del Seprona de la Guàrdia Civil i les Policies Locals amb la col·laboració dels ajuntaments.
Fins divendres
El cap dels Agents Rurals a Girona ha avançat que el tancament, a priori, es mantindrà fins a la mitjanit de divendres. "Si aleshores les condicions han millorat, es podrà accedir al massís", ha dit Bosch.
El de les Gavarres no serà, però, l'únic espai natural que pot tancar-se arran de la nova onada de calor. Perquè Bosch ha admès que també els preocupen "la Catalunya Central, Ponent i les Terres de l'Ebre". "En funció de l'evolució del perill d'incendi, anirem valorant si hi ha algun altre tancament", ha dit.
Per últim, en referència a l'incendi que va començar ahir a la Bisbal d'Empordà -i que es manté actiu- Bosch ha explicat que la zona afectada es manté en 2.200 hectàrees dins un perímetre de 2.400. "Penseu que dins aquesta superfície hi ha moltes illes no cremades que s'han de comptabilitzar; i per tant, això pot comportar alguna variació a l'alça o a la baixa en funció de com evolucioni el foc", ha conclòs el cap dels Agents Rurals a Girona.
- L’incendi de la Bisbal entra a les Gavarres i obliga a ampliar el confinament a nou municipis
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Tapiades les entrades del geriàtric de Girona per evitar ocupacions il·legals
- Crema sense control un incendi forestal a peu de les Gavarres a la Bisbal
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
- Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt molt més a compte fer això