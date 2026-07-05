Els jutjats gironins reben més peticions de mesures protecció per casos de violència masclista
Deneguen sis de cada deu ordres sol·licitades durant el primer trimestre de l’any, malgrat que les demandes van créixer un 14%
Les denúncies per violència masclista han baixat a les comarques gironines durant el primer trimestre del 2026, però les peticions de protecció han anat a l’alça. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), els jutjats gironins van rebre entre gener i març 672 denúncies, un 12,6% menys que en el mateix període de l’any passat, quan se’n van registrar 769. En paral·lel, però, les ordres de protecció i mesures sol·licitades van passar de 119 a 136, cosa que representa un increment del 14,3%.
El nombre de dones víctimes de violència de gènere comptabilitzades pels jutjats gironins va passar de 717 el primer trimestre del 2025 a 613 aquest 2026, una caiguda del 14,5%. La baixada és especialment pronunciada entre les víctimes estrangeres registrades, que passen de 377 a 279, mentre que les víctimes espanyoles es mantenen molt més estables, de 340 a 334.
Tot i aquest descens general, les peticions de mesures de protecció han crescut. Durant el primer trimestre d’aquest any se’n van sol·licitar 136, davant les 119 del mateix període del 2025. Ara bé, la majoria no van prosperar. Els jutjats gironins van adoptar 54 ordres de protecció i en van denegar 82. Això significa que només es van acceptar el 39,7% de les ordres sol·licitades, mentre que el 60,3% van acabar denegades.
La proporció millora lleugerament respecte a l’any passat, quan s’havien adoptat 45 ordres i se n’havien denegat 74. Aleshores, el percentatge d’ordres acceptades era del 37,8% i el de denegades, del 62,2%. Malgrat aquest petit canvi, els jutjats gironins continuen registrant una majoria clara de resolucions desfavorables: sis de cada deu peticions de protecció per violència masclista són rebutjades als jutjats.
La situació gironina contrasta amb l’evolució registrada al conjunt de l’Estat. A Espanya, els òrgans judicials van rebre durant el primer trimestre del 2026 un total de 50.911 denúncies per violència de gènere, un 6,36% més que en el mateix període de l’any passat, i van registrar 45.220 dones víctimes, un 3,75% més. A Girona, en canvi, tant les denúncies com les víctimes comptabilitzades van baixar.
La diferència també és rellevant en les ordres de protecció. Mentre que al conjunt de l’Estat les peticions van disminuir un 2,5% i les ordres acordades van caure un 1,8%, a les comarques gironines les sol·licituds van créixer un 14,3% i les adoptades, un 20%. Ara bé, el percentatge d’acceptació continua sent molt inferior: a Girona només es van adoptar el 39,7% de les ordres demanades, mentre que en el conjunt de l’Estat la proporció se situa a l’entorn del 70%.
Més mesures de protecció
Les mesures penals vinculades a ordres de protecció també han augmentat. Han passat de 93 a 116 en un any, un 24,7% més. Entre les que més creixen hi ha l'ordre d'allunyament, que passen de 24 a 41, amb un increment del 70,8%, i les prohibicions de comunicació, que augmenten de 44 a 52, un 18,2% més. En canvi, baixen altres mesures com la suspensió de la tinença i ús d’armes, de 11 a 7, i la prohibició de tornar al lloc del delicte, de 14 a 8.
Les mesures civils adoptades en el marc d’ordres de protecció es mantenen pràcticament estables, però també pugen lleugerament: passen de 44 a 45, un 2,3% més. Entre aquestes, augmenten les prestacions d’aliments, d’11 a 14, i l’atribució de l’habitatge, de 6 a 7. En canvi, baixen les suspensions del règim de visites, que passen de 15 a 8, i les suspensions de guarda i custòdia, de 12 a 8. Si es tenen en compte també les mesures civils acordades sense ordre de protecció, el total passa de 44 a 49, un 11,4% més.
També creixen els trencaments de mesures, que passen de 48 a 54 casos, un 12,5% més que en el primer trimestre de l’any passat.
Les dades també mostren que els casos en què la víctima s’acull a la dispensa de l’obligació de declarar es mantenen estables en xifres absolutes, amb 107 casos tant el primer trimestre del 2025 com el del 2026. Amb tot, com que el nombre global de denúncies ha baixat, el pes d’aquests casos sobre el total és més alt: passa del 13,9% al 15,9%.
Causes pendents
Per tipus de delicte, el volum total de delictes ingressats baixa de 829 a 748, gairebé un 10% menys. La davallada més destacada es dona en els delictes de lesions i maltractaments de l’article 153 del Codi Penal, que passen de 397 a 264. En canvi, creixen els delictes contra la llibertat, de 33 a 40, i sobretot els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, que passen de 6 a 29 en un any.
Un altre element rellevant és l’evolució dels assumptes pendents. Tot i que els jutjats gironins van resoldre menys assumptes penals que el primer trimestre del 2025 -1.001 davant dels 1.115 de l’any passat-, el nombre de causes pendents al final del trimestre va créixer de manera notable. Van passar de 1.278 a 1.562, un increment del 22,2%.
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