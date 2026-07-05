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S'amplien les restriccions per perill d'incendi: vint municipis gironins en risc extrem

Es demana a la ciutadania extremar les precaucions prop de zones boscoses

Els Bombers durant les tasques d'extinció de l'incendi forestal de les Gavarres.

Els Bombers durant les tasques d'extinció de l'incendi forestal de les Gavarres. / Pol Valero

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Redacció

Redacció

Girona

Protecció Civil de la Generalitat i el cos d’Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l’elevat perill d’incendi forestal els propers dies, i amplien les restriccions per perill extrem d’incendi. L’activació el nivell 4 del Pla Alfa, motivada per les altes temperatures i humitats relatives baixes de l’onada de calor, suposa la restricció d’accés a l’espai natural del Massís de Les Gavarres, vigent des de migdia de dissabte, i l’ampliació i als espais naturals de La Ribera Salada i Baronia de Rialb.

L’activació el nivell 4 del Pla Alfa serà efectiva el 6 de juliol a diferents espais naturals i a 45 municipis de nou comarques de tot Catalunya. Aquests són els municipis i comarques gironins amb risc extrem.

BAIX EMPORDÀ

  • Calonge i Sant Antoni
  • Castell-Platja d'Aro
  • Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
  • Forallac
  • La Bisbal d'Empordà
  • Mont-ras
  • Palafrugell
  • Palamós
  • Santa Cristina d'Aro
  • Torrent
  • Vall-llobrega

GIRONÈS

  • Cassà de la Selva
  • Celrà
  • Girona
  • Juià
  • Llagostera
  • Llambilles
  • Madremanya
  • Quart
  • Sant Martí Vell

Reforç de la vigilància

El cos d’Agents Rurals reforça la prevenció d’incendis forestals i la vigilància aèria. Aquesta vigilància es fa conjuntament amb les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que a més activaran la senyalització de restricció i els cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra, Policia Local, i Guàrdia Civil, que col·laboraran activament en els tancaments i en la vigilància. El cos d’Agents Rurals agraeix especialment la implicació de tots els col·lectius de seguretat implicats en aquest dispositiu coordinat.

Crida a la prudència

Es demana extremar les precaucions davant el perill extrem d’incendi i que s’evitin les activitats de risc d’incendi al medi natural. Es recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.

Els Agents Rurals recorden que mentre duri l’episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d’incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

Suspensió d’activitats amb risc d’incendi

Amb l’activació del nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt, queden suspeses totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de prohibicions com encendre foc en espais oberts, ús de material pirotècnic, entre d’altres.

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L’activació del nivell 4 del Pla Alfa, per perill extrem d’incendi forestal, determina que els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les mesures extraordinàries de la resolució de la titular del Departament d’Interior i Seguretat Pública.

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