S'amplien les restriccions per perill d'incendi: vint municipis gironins en risc extrem
Es demana a la ciutadania extremar les precaucions prop de zones boscoses
Protecció Civil de la Generalitat i el cos d’Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l’elevat perill d’incendi forestal els propers dies, i amplien les restriccions per perill extrem d’incendi. L’activació el nivell 4 del Pla Alfa, motivada per les altes temperatures i humitats relatives baixes de l’onada de calor, suposa la restricció d’accés a l’espai natural del Massís de Les Gavarres, vigent des de migdia de dissabte, i l’ampliació i als espais naturals de La Ribera Salada i Baronia de Rialb.
L’activació el nivell 4 del Pla Alfa serà efectiva el 6 de juliol a diferents espais naturals i a 45 municipis de nou comarques de tot Catalunya. Aquests són els municipis i comarques gironins amb risc extrem.
BAIX EMPORDÀ
- Calonge i Sant Antoni
- Castell-Platja d'Aro
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
- Forallac
- La Bisbal d'Empordà
- Mont-ras
- Palafrugell
- Palamós
- Santa Cristina d'Aro
- Torrent
- Vall-llobrega
GIRONÈS
- Cassà de la Selva
- Celrà
- Girona
- Juià
- Llagostera
- Llambilles
- Madremanya
- Quart
- Sant Martí Vell
Reforç de la vigilància
El cos d’Agents Rurals reforça la prevenció d’incendis forestals i la vigilància aèria. Aquesta vigilància es fa conjuntament amb les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que a més activaran la senyalització de restricció i els cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra, Policia Local, i Guàrdia Civil, que col·laboraran activament en els tancaments i en la vigilància. El cos d’Agents Rurals agraeix especialment la implicació de tots els col·lectius de seguretat implicats en aquest dispositiu coordinat.
Crida a la prudència
Es demana extremar les precaucions davant el perill extrem d’incendi i que s’evitin les activitats de risc d’incendi al medi natural. Es recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
Els Agents Rurals recorden que mentre duri l’episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d’incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.
Suspensió d’activitats amb risc d’incendi
Amb l’activació del nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt, queden suspeses totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de prohibicions com encendre foc en espais oberts, ús de material pirotècnic, entre d’altres.
L’activació del nivell 4 del Pla Alfa, per perill extrem d’incendi forestal, determina que els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les mesures extraordinàries de la resolució de la titular del Departament d’Interior i Seguretat Pública.
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