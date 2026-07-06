Tallen l’AP-7 a Vilademuls per un incendi als marges de la carretera
De moment es desconeix si té a veure amb un accident de trànsit a la zona
Un incendi de vegetació al voral de l’N-II a Vilademuls obliga a tallar l’autopista AP-7 aquest dilluns a la tarda i ha provocat cues a la zona. El foc s’ha declarat poc després de dos quarts de tres de la tarda als marges de la via en sentit Girona.
Els Bombers han activat deu dotacions per treballar en l’extinció de les flames, que cremen vegetació al costat de l’autopista. Segons les primeres informacions, no es descarta que en els pròxims minuts es puguin activar també mitjans aeris, com hidroavions, en funció de l’evolució de l’incendi, indiquen des del cos d'emergència.
A la mateixa zona també ha bolcat una furgoneta. De moment, però, es desconeix si aquest accident té relació amb l’origen del foc o si es tracta d’una incidència paral·lela.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat també els Mossos d’Esquadra de Trànsit i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques. El tall de l’AP-7 està generant afectacions viàries en plena tarda, en una jornada marcada també per altres incendis a les comarques gironines.
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