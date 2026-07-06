Eleven el perill per calor intensa fins al nivell màxim aquest dimecres
En el segon dia de l'onada de calor diversos municipis gironins han superat els 38°C
Segon dia d'onada de calor amb temperatures màximes que han superat els 38°C a les comarques gironines. Cabanes i Banyoles han registrat la temperatura més alta amb 38,7°C i Olot ha arribat fins als 38,2°C. Girona, el pantà de Darnius-Boadella, Espolla i Navata han registrat tots 38°C.
En aquest sentit, el Meteocat ha emès nous avisos de perill per la nova onada de calor entre aquest dilluns i dimecres, que eleven el risc al nivell màxim. D’acord amb aquesta actualització, dimecres serà el dia de calor més extrema, en el qual s’assoliran els 40°C en molts punts de Ponent, les Terres de l’Ebre i també les comarques gironines, particularment a l’Alt i el Baix Empordà.
El Cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Sagalà, ha avisat que estem davant una segona onada de calor que serà “més llarga i més intensa” que la primera. “Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que també anunciem que els mapes ens indiquen que probablement duri fins divendres o dissabte”.
Risc d’incendi elevat
Pel que fa al risc d’incendis, Sagalà ha dit d’una banda que els nivells d’humitat seran “molt baixos” especialment a l’interior del país, amb valors per sota del 30% a bona part de Catalunya, però en alguns punts interiors fins i tot per sota del 10%. Això no obstant, pel que fa al vent, no s’esperen grans ventades, ni puntuals ni sostingudes.
Per la seva banda, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, ha recordat que el risc d’incendi és molt alt a moltes zones del país i ha demanat a la ciutadania precaució i evitar activitats que puguin originar un incendi, més enllà del nivell de risc en què es trobi el seu territori concret.
Pel que fa al Pla Alfa, ha recordat que aquest dilluns el nivell de risc extrem s’ha ampliat a 45 municipis de nou comarques catalanes, entre els quals hi ha vint municipis gironins del Baix Empordà i el Gironès. Aquí l’accés al medi natural està totalment prohibit. I que hi ha perill “molt alt” a 385 municipis més de fins a 30 comarques, on també s’estableixen limitacions i recomanacions d’activitat i accés al medi natural.
Principals focus de preocupació
Solé ha detallat que en aquests moments les zones del país “més complicades” en aquest aspecte són, d’una banda, el massís de les Gavarres, on es treballa encara per controlar el gran incendi que ha cremat aquest cap de setmana; però també la zona de l'Espai Natural Protegit de la Ribera Salada, al Prepirineu, entre el Solsonès i l'Alt Urgell; i també entorn de la baronia de Rialb (Noguera).
A més, Solé ha alertat que el risc d’incendi incrementarà al llarg del territori per efecte de la calorada, “a la zona interior de la Catalunya Central, cap als Vallesos i en general a les zones interiors”. “La recomanació és que arreu del territori, allà on hi hagi arbres, on hi hagi bosc, molta vigilància, molta cura, amb no generar cap ignició”, ha insistit.
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