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Interrompuda la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura

Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà

Un tren de la línia R3 a Ripoll.

Un tren de la línia R3 a Ripoll. / Jordi Remolins

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ACN

ACN

L'R3 es troba tallada entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre sobre la catenària, segons ha informat Adif. Renfe ha establert servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà.

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