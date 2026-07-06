Interrompuda la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura
Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà
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Interrompuda la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura
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