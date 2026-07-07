Uns 270 municipis signen un manifest en contra del Plater
Els alcaldes demanen que s'aturi la seva tramitació i reclamen al Govern que es comprometi a elaborar un nou document consensuat amb el territori
La Plataforma de Municipis Oposats al Plater ha aconseguit que 263 municipis de Catalunya hagin signat un manifest contra el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater). Els alcaldes han expressat el seu desacord i la seva preocupació pel text, que denuncien que ha estat imposat pel Govern.
"Demanem al Govern que aturi la tramitació del Plater i es comprometi a elaborar un nou document que ordeni i planifiqui el territori dissenyant un model energètic que afavoreixi el ciutadà i preservi el paisatge", ha sentenciat l'alcalde de Viladasens, Xavier Sánchez.
Els alcaldes denuncien que en cap moment han participat en l'elaboració del document ni tampoc se'ls ha consultat. Rebutgen les al·legacions que el Govern els ha animat a presentar perquè diuen que ja venen marcades per l'Institut Català d'Energia (ICAEN). Aquestes al·legacions presenten la possibilitat de reduir les zones afectades entre un 30 i un 35%, però fent-ho amb els seus criteris.
"El Govern de la Generalitat ha decidit arbitràriament que els espais rurals siguin sacrificats per ser utilitzats per les empreses del sector energètic amb benefici dels seus interessos lucratius imposant una generació de més de 60.000 MW a Catalunya. El Plater vol convertir el sòl agrícola productiu en sòl industrial per afavorir les energètiques per fer macroparcs, condemnant el món rural, la seva economia, el seu paisatge i la seva forma de viure", ha denunciat Sánchez.
Per altra banda, la Xarxa Catalana per a una Transició Democràtica i Justa ha preparat un formulari per tal que la gent pugui presentar individualment al·legacions en contra del Plater.
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